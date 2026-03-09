Das Gefälle ist halt unverkennbar. Der Nord-Zweite Kaulbach-Kreimbach siegt ebenso zweistellig wie im Süden der SV Kottweiler-Schwanden II. Ein Herz überragt alle.

Gruppe Nord

SV Kaulbach-Kreimbach - SG USYS Europe/ SpVgg ESP II 14:2. Die Hausherren empfingen im Kampf um die Aufstiegsränge den Tabellenletzten. Die Rollenverteilung spiegelte sich auch innerhalb der Partie wider. Sascha Herz (1., 21., 24., 30., 37.) erzielte bereits in Hälfte eins einen Fünferpack, Nico Reinheimer (3.) und Diogo Pereira (10.) trafen ebenfalls. Christopher James Bush Jr. (42.) und Dustin Mast (45.+1) verkürzten zwischenzeitlich für die Gäste. Auch nach dem Seitenwechsel schalteten die Hausherren keinen Gang zurück. Diogo Pereira (52., 59., 64.), Sascha Noichl (53.), Nils Bergsträßer (60., 80.) und Nico Rheinheimer (71.) legten weiter nach und sorgten so für einen mehr als beeindruckenden Endstand.

SG Hirsau II – SG Schrollbach/ Hauptstuhl 4:2. In diesem Duell sorgte Michel Drumm (9., 28.) mit Doppelpack nach einer knappen halben Stunde für die 2:0-Führung der Hausherren. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Maximilian Groß auf 3:0. Im zweiten Durchgang verkürzte Edgar Hoffmann (63.) für die Gäste, doch Michael Grill stellte in der 77. Minute den alten Abstand zugunsten der Hirsau-Reserve wiederher. Schrollbach/Hauptstuhl verkürzte ein weiteres Mal, nun in Person von Robin Niederelz (80.), doch die Schlussoffensive aus Sicht der Gäste führte zu keinem zählbaren Erfolg mehr.

SV Hefersweiler – TuS Glan Münchweiler II 7:0.

SpVgg Welchweiler II – SG Pfeffelbach/Konken/EDO II 3:4.

Gruppe Süd

SG Bechhofen/Lambsborn II - SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen II 5:1. Die Hausherren legten gegen den Tabellenletzten direkt los und konnten durch Tim Kramer (14., 28.) und Kevin Brüll (39.) deutlich in Führung gehen. Vor der Pause verkürzte jedoch Kim Kreutzer (42.) zugunsten der Gäste. Nach dem Seitenwechsel lief die Partie vor sich hin, bis Kai Zaisler (69., 71.) per Doppelschlag die Vorentscheidung brachte.

SV Kottweiler-Schwanden II - SG Queidersbach/Harsberg II 12:0. Der Tabellenführer ging keine Kompromisse ein und überrollte die Gäste von Beginn an. Emil Bäcker (3., 22., 33.), Marc LaRocca (21.) und Kevin Ottinger (39.) sicherten eine deutliche Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren sogar weiter auf und legten durch Marc LaRocca (50., 55.), Pascal Schmidt (60.), Fynn Schaumlöffel (70.) und Philipp Weilert (76., 77., 88.) weitere Treffer nach. Am Ende stand somit ein Sieg mit zweistelliger Tore-Anzahl zu Buche.

SG Oberarnbach/Obernheim-Kirchenarnbach/Bann II - SV Nanz-Dietschweiler III 6:1. Die Führung der Gäste durch Christoph Liberti (25.) konnten Hausherren umgehend durch Pascal Rutz (26.) ausgleichen. Im Anschluss spielten diese weiter nach vorn und drehten die Partie. Marius Rudig (33.) und Julian Woll (42.) waren die Torschützen. Nach dem Seitenwechsel festigte die Heimelf ihre Favoritenrolle und schraubten den Spielstand durch Marko Hoffmann (46.), ein Eigentor (65.) und Pascal Rutz (83.) weiter hoch. Damit schieben sich die Gastgeber auf Rang zwei der Tabelle.

SV Rodenbach III – SSC Landstuhl II 0:4. Der Tabellenführer aus Landstuhl wurde seiner Favoritenrolle gerecht und lag bereits nach sechs Minuten durch einen verwandelten Strafstoß von Albert Abramow in Führung. Spieler des Spiels war Jarcelle Camron Domanski, der per Hattrick (38., 88., 90.) den Sieg für den SSC klar machte. Für die Zweitbesetzung des SSC Landstuhl war es der dritte Sieg in Folge. Die Mannschaft um Spielertrainer Emre Karateke bleibt demnach weiterhin Tabellenführer trotz zwei Spielen Rückstand im Vergleich zum Zweitplatzierten.