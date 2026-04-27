In der Nord-Gruppe der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern geht der Dreikampf weiter. Hefersweiler hat sich ausgeruht. Im Süden ist es drei Runden vor Schluss eher ein Zweikampf.

C-Klasse Gruppe Nord

SG Pfeffelbach/ Konken/EDO II - SG Schrollbach/ Hauptstuhl 2:3. Den Führungstreffer der Gäste von Christian Rach-Nagel (13.) konnte Benjamin Hinkelmann (18.) nur wenige Minuten später ausgleichen. Die Gäste waren aber flott erneut zur Stelle und schnappten sich durch den Treffer von Edgar Hoffmann (28.) die erneute Führung. Mit diesem Spielstand auf der Anzeigetafel vergingen viele Minuten. Kurz vor dem Ende konnte dann Christian Rach-Nagel (81.) die vermeintliche Entscheidung erzielen, Steffen Albert (84.) verkürzte aber nur drei Minuten später. Im Anschluss kämpften die Gäste die Führung ins Ziel und sicherten sich am Ende des Tages drei Punkte.

TuS Glan-Münchweiler II - SG Altenglan/ Rammelsbach/ Theisbergstegen 1:7. Schon früh zeigte sich, dass diese Partie deutlich zu werden schien. Dimitar Petrov (4., 13., 25.) und Kevin Fauß (10., 23., 34.) erzielten vor der Pause ganze sechs Tore für die Gäste. Eskandari Maschadi (35.) konnte im Anschluss für die Hausherren verkürzen. Die SG nahm im Anschluss jedoch ordentlich fahrt raus und verwaltete die Partie souverän bis zum Ende. Maurice Sellke (86.) durfte die Führung kurz vor dem Schlusspfiff aber noch einmal erhöhen.

SpVgg Welchweiler II - SV Kaulbach-Kreimbach 0:3. Den Gästen gehörte die erste Hälfte. Mit Toren von Diogo Pereira (30.) und Sascha Herz (42.) sicherte man sich eine komfortable Pausenführung. Die Hausherren fanden kaum in die Partie und konnten auch in Hälfte zwei nichts ausrichten. Dagegen war es der SV Kaulbach-Kreimbach, der noch einmal traf. Sascha Noichl (82.) rundete die Partie ab und setzte den Schlusspunkt für einen souveränen Auswärtssieg der Gäste.

SG Hirsau II - SG USYS Europe/SpVgg ESP II 5:2. Das Tabellenschlusslicht zeigte mit zwei Toren etwas mehr Treffsicherheit als sonst, musste sich aber trotzdem deutlich geschlagen geben. Man hätte gerne in der Kabine bleiben und dann direkt ins Sportheim wechseln können – Halbzeit zwei tat sich praktisch nix mehr. Nur noch ein Tor von Elias Dech war zu vermerken, sechs Minuten nach Wiederanpfiff. Alles Wesentlich war da schon geklärt. Für die Hausherren hatten Marius Lauer (1.) und Lars Weber (7. Minute) mit ihren Treffern früh gezeigt, dass man zeitig fertig werden möchte. Marvin Jung (25.) und Niklas Klein (35.) untermauerten diese Einschätzung.

C-Klasse Gruppe Süd

TSG Burglichtenberg II - SG Queidersbach/Harsberg II 8:0. Die TSG war der klare Favorit und ließ dies auch durchklar erkennen. Victor Daniel (9., 45.) und Petar Nikolov (41.) sorgten bereits für einen deutlichen Halbzeitstand. Der zweite Durchgang wurde dann noch klarer. Maximilian Sorg (59., 76.), Petar Nikolov (65., 85.) und Victor Daniel (80.) legten weitere Treffer nach und stellten den Spielstand auf 8:0. Damit endete die Partie im Anschluss auch.

SV Rodenbach III - SG Oberarnbach/Obernheim-Kirchenarnbach/Bann II 2:4. Mit diesem wichtigen Sieg sicherten sich die Gäste einen wahrscheinlich entscheidenden Vorsprung auf Rang drei der Tabelle. 2:0 führte die Rodenbacher Dritte bis zur 40. Minute – dann nahm das Unheil seinen Lauf. Noch vorm Pausenpfiff glichen die Gäste aus, um nach dem Wechsel die Partie noch für sich zu entscheiden. Tore für Rodenbach: Maximilian Denzer und Milan Owsianik. Für OOKB II trafen Ivan Stein, Pascal Rutz (2) und Devin Wolf.

SG Haschbach/Schellweiler/Etschberg II - SV Nanz-Dietschweiler III 3:4. In einem wilden Schlagabtausch behielt die dritte Mannschaft des SV Nanz-Dietschweiler am Ende die Oberhand und durfte sich über drei Punkte freuen. Drei Tore reichten den Hausherren nicht: Timo Zimmer (5.), Martyn-Robert Fehn (35.) und Patrick Becker (75.) trafen für die SG. Als Zimmer so früh zuschlug, war dies sogar schon der Ausgleich. SVN-Akteur Juliujs Brinke war mit dem Führungstreffer schneller (3.). Bis zur Pause drehten Zimmer und Fehn dann die Partie. Gleich nach Wiederanspiel aber war Frederik Holzhauser mit dem Ausgleich zur Stelle. Wiederum zehn Minuten später brachte Max Aulenbacher die Blauen wieder in Front. Aaron Webers 2:4 (70.) war noch nicht der Schlusspunkt. Bis auf den Anschluss von Becker gelang den Hausherren aber nichts Zählbares mehr. Punkte also weg.