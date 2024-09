Kuriose Resultatshäufung: von zehn Partien der beiden C-Klassen im Fußballkreis Kusel-Kaiserslautern endeten drei mit einem 7:0. Der SG Altenglan/Rammelsbach und dem SV Schopp gelingt ein solcher Kantersieg in der Fremde, FV Ramstein II auf eigenem Geläuf. Den Vogel aber hat der SV Hefersweiler abgeschossen.

Gruppe Nord

SG Schrollbach/ Hauptstuhl II - SV Hefersweiler 1:12. Der SVH zeigte direkt, dass er an der Spitzengruppe dran bleiben möchte. Allein Dennis Heß (4., 7., 15., 20., 23.) markierte in Halbzeit eins fünf Tore. Die restlichen Treffer in der ersten Hälfte erzielten Noel Moses Brack (18.), Noah Brack (21.), Elias Timo Bühler (27.) und Jonas Michel (38.). In Halbzeit zwei schalteten die Gäste zwar einen Gang zurück, Dennis Heß (50.) zum sechsten, Elias Timo Bühler (74.) zum zweiten und Jonas Stucky legten aber noch einmal drei Tore drauf. Marcel Lamparth konnte in Minute 53. den Ehrentreffer für die Heimelf erzielen. Somit bleibt Hefersweiler der erste Verfolger des Führungsduos aus Welchweiler und Ulmet. Die Gastgeber warten weiterhin auf den ersten Saisonsieg.

TuS Landstuhl - SG Altenglan/ Rammelsbach 0:7. In Landstuhl kämpften die Hausherren wieder um die ersten Punkte der Saison. Nach einer halben Stunde bröckelten die Hoffnungen jedoch schon. Marcel Neu (17., 26.) brachte die Gäste innerhalb von neun Minuten doppelt in Führung, was gleichzeitig den Halbzeitstand bedeutete. Nach Wiederanpfiff drehte die Spielgemeinschaft aber auf und erzielte durch David Daeberitz (50.), Andreas Alfred Schock (55.), ein Eigentor (72.), Maurice Allmann (76.) und erneut Marcel Neu (90.) noch fünf Tore. Somit stand eine sehr deutliche Niederlage für die Landstuhler zu Buche, die immer noch auf den ersten Punkt der Spielzeit warten. Die Gäste arbeiten sich im Mittelfeld der Tabelle weiter hoch.

SG Hirsau II - SV Ulmet 0:4. Die Gäste aus Ulmet kämpften in Offenbach-Hundheim im Fernduell um die Tabellenspitze. Dies machte man auch mit dem Pausenstand direkt deutlich. Christian Ammann (19.), Daniel Bender (39.) und Sascha Berg (44.) trafen zur komfortablen Führung. Anschließend ließ der SVU auch nichts mehr anbrennen, setzte mit Timo Piro (77.) sogar noch einen Treffer drauf und sicherte sich einen souveränen Auswärtssieg. Somit steht man gleich in Punktestand und Tordifferenz an der Spitze mit der Spielvereinigung aus Welchweiler, die jedoch mehr Treffer erzielt hat – bekanntlich aber in der Endabrechnung ohne Wert.

SG Haschbach/ Schellweiler II - SpVgg Welchweiler 1:4. Auch hier ging es für die Gäste um nichts anderes als die Tabellenspitze. Bereits nach drei Minuten machte man die Ambitionen durch einen Treffer von Philip Pfleger klar. Die Gastgeber wollten aber auch ein Wort mit reden und erzielten durch Walter Noll (26.) den zwischenzeitlichen Ausgleich. Knapp zehn Minuten später setzten die Welchweiler aber den nächsten Stich in Person von Marco Hönsch und erhöhten zum 2:1 Pausenstand aus Sicht der Spielvereinigung. In der zweiten Hälfte sah man ein umkämpftes Spiel, in dem die Gäste ihre Führung durch ein Eigentor (68.) ausbauen konnten. Philip Christmann erhöhte dann ein letztes mal in der 83. Spielminute, was auch gleichzeitig das Verteidigen der Tabellenspitze bedeutete. Die Hausherren bleiben dagegen im gesicherten Mittelfeld.

US Youth Soccer Europe - FV Bruchmühlbach 4:2. Im Mittelfeldduell gingen die Gastgeber durch Tobias Fährmann (18.) in Führung und nahmen diese auch mit in die Kabine. Chase Culberson (54.) erhöhte dann knappe zehn Minuten nach Wiederanpfiff. Die Gäste aus Bruchmühlbach gaben sich aber nicht auf und erzielten durch Andre Arduc (69.) den Anschlusstreffer. Auch auf den erneuten Treffer der Heimmannschaft von Liniker Abonisio (75.) konnte jener Andre Arduc antworten und erneut verkürzen. Ertrag brachte dies am Ende jedoch nicht, denn es war anschließend erneut die Heimelf die traf und somit den Spielstand wieder ausbaute. Andrew Walter Pinto (90.) traf mit dem Schlusspfiff zum 4:2 und sicherte den Hausherren den Heimsieg.

Gruppe Süd

TuS Landstuhl - SV Mackenbach II 1:2. Im Kampf um Platz zwei empfingen die Landstuhler die Zweitvertretung des SV Mackenbach. Jene Mackenbacher legten auch furios los, denn nach zwei Minuten brachte sie Emil Bäcker in Führung. Dieses Muster behielt man auch in Halbzeit zwei bei. Mit Wiederanpfiff erhöhte man durch Enrico-Nicola Nedelcu (47.) und erarbeitete sich eine komfortable Führung. Die Landstuhler wollten dies aber nicht auf sich sitzen lassen und brachten sich durch Sascha Mohr (66.) zurück in die Partie. Zu mehr als diesem Anschlusstreffer reichte es aber nicht, somit müssen die Landstuhler die erste Saisonniederlage hinnehmen. Trotzdem bleibt man auf Platz zwei, der SV Mackenbach II ist nun aber punktgleich dahinter.

SG Bechofen/ Lambsborn II - SV Schopp 0:7. Auch der SV Schopp hegt Ambitionen auf Tabellenplatz zwei und musste sich in Lambsborn beweisen. Das Bild zeichnete sich auch sehr schnell, sehr deutlich ab. Bereits nach 20. Spielminuten führte man durch Jonas Busch (10.), Felix Weber (16.) und Patrick Grieger (20.) mit drei Toren, kurz vor der Pause legte Tim Rothaar (38.) noch mal ein Tor drauf. Auch nach dem Seitenwechsel ließ man keine Zweifel aufkommen, denn Jonas Busch (72., 78., 85.) erzielte innerhalb von zwölf Minuten weitere drei Tore und schnürte somit seinen Viererpack. Damit bleibt der SVS weiterhin im Viererkampf um Platz zwei.

SV Nanz-Dietschweiler III - SSC Landstuhl II 2:3. Die Heimelf wollte den Abstand zum Tabellenkeller etwas ausbauen, dieses Ziel schien nach 24. Spielminuten erreichbar, denn Daniel Luthringshauser brachte die Gastgeber in Führung. Kurz darauf glich jedoch Sebastian Kahlert (27.) für die Gäste aus, kurz vor der Pause konnten diese das Spiel sogar drehen. Verantwortlich für die Landstuhler Führung war Abdullah Sengül (42.). Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff war es erneut Sabastian Kahlert, der die Führung noch weiter ausbaute. Die Spielvereinigung bäumte sich aber noch mal auf und verkürzte durch Luthringshauser (56.), der somit seinen Doppelpack schnürte. Anschließend brachte der SSC die Führung aber sauber über die Bühne und nahm die drei Punkte mit nach Landstuhl.

FV Ramstein III - SV Herschweiler-Pettersheim II 7:0. Der Tabellenführer aus Ramstein zeigte erneut eine herausragende Leistung und sicherte sich durch den souveränen Erfolg ein angenehmes Polster von fünf Punkten auf seine Verfolger. Ebenso bleibt damit die makellose Bilanz von sechs Siegen aus sechs Spielen bestehen. Die Gäste bleiben trotz der hohen Niederlage im gesicherten Mittelfeld.

SV Kottweiler-Schwanden II - TSG Burglichtenberg II 2:2. Die Gäste wollten endlich ihren ersten Saisonsieg einfahren, müssen sich aber mit einem Unentschieden zufrieden geben. In Kottweiler-Schwanden trennten sich beide Teams mit einem Remis, was weiterhin den letzten Platz für die Burglichtenberger bedeutet. Die Gastgeber hingegen können den Abstand zum Tabellenkeller etwas ausbauen.