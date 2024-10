In der Gruppe Süd der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern landete die Zweitbesetzung der TSG Burglichtenberg den ersten Dreier der Saison bei der SpVgg Welchweiler II. In der Gruppe Nord sorgte ein Lukcy-Punch für den späten Sieg des SV Hefersweiler über die Zweitbesetzung der TuS Glan-Münchweiler.

Gruppe Süd

SpVgg Welchweiler II - TSG Burglichtenberg II 0:4. Im Kellerduell trafen beide Mannschaften in Welchweiler aufeinander. Die Gäste, die noch ohne Sieg anreisten, erwischten den besseren Start in die Partie. In der 14. Spielminute brachte Max Klein die Herrmannsberger in Führung. Danach schien die TSG richtig Fahrt aufzunehmen. Henry Bischoff (25.) und Jared White (29.) legten noch einmal zwei Treffer drauf und bescherten eine deutliche Halbzeitführung. Die Welchweiler kamen auch in Halbzeit zwei nicht in die Partie und mussten dann kurz vor Schluss den vierten Gegentreffer durch Wang-Nhi Pierre (83.) hinnehmen. Somit gibt die Zweitvertretung der TSG Burglichtenberg die Rote Laterne an die Welchweiler ab und darf den ersten Saisonsieg feiern.

SV Kottweiler-Schwanden II - SV Herschweiler-Pettersheim II 4:5. Die Gäste erlebten in der Vorwoche ein spektakuläres 5:5. Diese Partie schien zunächst langsam Fahrt aufzunehmen. In der 25. Spielminute gingen die Hausherren zunächst durch Jacob Zangerle in Führung, diese konnte Peter Rietz (26.) aber direkt wieder ausgleichen. Anschließend passierte nicht mehr viel, so trennten sich beide Teams vorläufig zum Kabinengang mit 1:1. In Halbzeit zwei waren es dann erneut die Hausherren, die in Führung gingen. Simon Fischer (56., 62.) traf per Doppelpack. Die Gäste schienen wie angestachelt, denn plötzlich starteten sie einen Angriffslauf. Aaron Rau (66.), Manuel Malter (73.) und Luca Weber (81.) drehten die Partie zugunsten von Herschweiler-Pettersheim. Die Partie flachte im Anschluss aber alles andere als ab. Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit erzielte Jacob Zangerle (89.) seinen Doppelpack und den damit einhergehenden Ausgleich. Aber auch dies warf die Gäste nicht zurück. Mit dem Schlusspfiff erzielte Aaron Rau (90.) den umjubelten Siegtreffer und setzte den Schlusspunkt in einem erneut spektakulären Spiel der Gäste.

SG Oberarnbach/ Obernheim-Kirchenarnbach/ Bann II - SG Bechhofen/ Lambsborn II 4:2. Beide Mannschaften kassierten in der Vorwoche fünf Gegentore. Bei den Gästen setzte es eine deutliche Niederlage, die Hausherren hingegen erlebten ein furioses Unentschieden. Für beide galt es, im Bestfall die Defensivreihen zu verbessern. Den besseren Start in die Partie erlebten aber die Gastgeber. Durch einen Doppelschlag innerhalb der ersten zehn Minuten sicherte man sich direkt eine komfortable Führung. Florian Foit (4.) und Elias Westrich (8.) trafen. Nach dem starken Start in die Partie legte sich das Tempo etwas. Die Gäste kämpften sich nach und nach in die Partie und konnten vor der Halbzeit den Anschluss durch Nicolas Gab (39.) erzielen. Mit Start der zweiten Hälfte gelang es aber der Heimelf erneut schnell einen Treffer zu erzielen. Nico Melchin traf in Spielminute 51. Nur knappe zehn Minuten später legte Lars Allenbach (63.) nach und sorgte für die frühzeitige Vorentscheidung. Zwar schnürte Nicolas Gab (89.) noch seinen Doppelpack und verkürzte für die Gäste, eine späte Aufholjagd blieb jedoch aus. Somit bleiben beide Teams im Tabellenmittelfeld, die Gastgeber jedoch im oberen, die Gäste im unteren.

SV Nanz-Dietschweiler III - SV Mackenbach II 3:5. Für die Gäste ging es darum, Platz zwei zu festigen und den Anschluss an Ramstein zu halten, die auf Position eins stehen. Diese Aufgabe nahm der SVM gut an. Aaron Groß (15., 24.) sorgte per Doppelpack für die Führung der Mackenbacher. Im Anschluss konnte Daniel Luthringshauser (32.) für die Hausherren verkürzen. Mit diesem Ergebnis gingen die beiden Mannschaften in die Kabinen. In Halbzeit zwei entwickelte sich dann ein regelrechter Schlagabtausch. Kurz nach Anpfiff stellte Ferdinand Krämer (48.) kurzzeitig den alten Abstand wieder her, ehe Sven Klein (56.) dann wieder verkürzte. Aber auch diesen Gegentreffer verarbeitete Mackenbach gut und ließ zehn Minuten später die Antwort durch Kenny-Andre Beysiegel (66.) folgen. Wer nun dachte, dass die Partie sich beruhigt, täuschte sich. Der SV Nanz-Dietschweiler erzielte durch Benedikt Dutkiewicz (81.) das dritte Mal den Anschlusstreffer. Und erneut antwortete Mackenbach schnell, legte auch hiernach einen Treffer drauf. Aaron Groß (83.) schnürte somit seinen Dreierpack. In der Folge gelang den Hausherren dann kein Aufbäumen mehr. Der SV Mackenbach brachte die Führung ins Ziel und festigt somit den zweiten Tabellenplatz.

FV Ramstein III - TuS Landstuhl 2:2. In der Vorwoche musste der Tabellenführer aus Ramstein das erste Mal Punkte abgeben. Die Gäste aus Landstuhl hingegen befinden sich noch voll im Kampf um Rang zwei. Und jene Gäste gingen auch in Führung. Benedikt Stutzinger erzielte in der 39. Minute den Treffer für die Landstuhler und sicherte damit auch die Halbzeitführung. Ramstein schien sich in der Pause gefasst zu haben, denn sie kamen nur kurz nach Wiederanpfiff durch Clark Jalda (50.) zum Ausgleich. Im Anschluss drehten die Hausherren die Partie. Ivan Kofanov (77.) erzielte den Führungstreffer der Heimelf. Doch auch im zweiten Spiel in Folge muss der Tabellenführer Punkte abgeben, denn Fabian Jung (86.) erzielte den späten Ausgleich für die Gäste, was gleichzeitig auch den Endstand bedeutete. Ramstein bleibt trotz des zweiten Punktverlusts in Folge souverän an der Tabellenspitze, Landstuhl hingegen ist immer noch in Lauerstellung bezüglich Platz zwei.

Gruppe Nord

SG Pfeffelbach/ Konken/EDO II - SpVgg Welchweiler 0:5. Nach einem deutlichen Heimsieg unter der Woche empfingen die Hausherren den Tabellenführer aus Welchweiler. Diese reisten noch ohne Niederlage an und wollten an dieser Statistik natürlich nichts ändern. Dies schien auch zu gelingen, denn Tobias Braun (18.), Marco Hönsch (35.) und Philip Pfleger (44.) sorgten für eine komfortable Halbzeitführung. Auch in Halbzeit zwei zeigte der Tabellenführer weiterhin, was ihn ausmacht. Die Gäste kontrollierten das Spiel, ließen den Gegner nicht in die gefährlichen Zonen kommen. Dennis Miller erhöhte dann in der 59. Spielminute auf 4:0 aus Sicht der Spielvereinigung, Nick Schmidt (65.) nur sechs Minuten später auf 5:0. Diesen deutlichen Spielstand verwalteten die Welchweilerer dann bis zum Schlusspfiff und bauen ihre Serie damit weiter aus.

TuS Glan-Münchweiler II - SV Hefersweiler 0:1. Der SVH war im Kampf um Platz zwei in Glan-Münchweiler zu Gast. Die Partie gestaltete sich schwer für die Gäste. Die Zuschauer sahen ein umkämpftes Spiel von beiden Seiten, bei dem der Ball lange keinen Weg ins Tor fand. Auch der zwischenzeitliche Kabinengang zur Halbzeit änderte daran nichts. Die Partie verlief auch in der zweiten Hälfte schwerfällig. Doch kurz vor Schluss konnte der SV Hefersweiler den Lucky Punch setzen. Patrick Sebastian erzielte in der 90. Spielminute den umjubelten und wichtigen Siegtreffer für die Gäste. Dieser Sieg lässt Hefersweiler punktgleich mit Rang zwei gleichziehen, den der SV Ulmet belegt.

SG Hirsau II - US Youth Soccer Europe 1:6. Auch für die Gäste ging es in Hinzweiler um wichtige Punkte im Kampf um Platz zwei. Die Partie begann für diese aber denkbar schlecht. Maximilian Groß (6.) brachte die Hausherren früh in Führung. Das US-Team ließ sich davon aber nicht beirren und drängte direkt auf den Ausgleich, der auch zeitnah gelang. Alfredo Garcia (18.) war der Torschütze. Auch danach behielt man die Spielkontrolle und drehte die Partie durch einen Doppelpack von Chase Christopher Culberson (25., 41.). Zu Beginn der zweiten Hälfte machten die Gäste dann den Sack zu. Tobias Fährmann (51.) und Rene Ponce (53.) trafen per Doppelschlag, Michael Priest (67.) sorgte für das letzte Tor des Tages und den damit einhergehenden, sehr verdienten, Sieg. Somit bleiben die Gäste an Platz zwei dran, die Hausherren verweilen weiterhin im Tabellenkeller.

SV Ulmet - SV Kaulbach-Kreimbach 3:5. Nachdem der SV Ulmet in der vergangenen Woche im Titelkampf federn lassen musste, wollten sie an diesem Spieltag wieder Fahrt aufnehmen. Dieses Ziel schien sich aber schnell zu zerschlagen. Bereits nach zwölf Spielminuten führten die Gäste mit drei Toren. Rene Spieckermann (6.), Pascal Krauth (9.) und Stanislav Herzog (12.) erzielten die Treffer. Ulmet gab sich aber nicht auf, kam durch Treffer von Jan Allmann (32.) und Pascal Stamm (45.) wieder in die Partie und ging somit einem deutlichen Halbzeitrückstand aus dem Weg. In Hälfte zwei zeichnete sich aber wieder das anfängliche Bild. Erneut waren es Spieckermann (57.) und Krauth (58.), die per Doppelschlag für die Gäste trafen. Erholen konnte sich der SVM davon nicht mehr, es gelang ihnen lediglich noch kurz vor Schluss in Person von Sascha Berg (90.) zu verkürzen. Damit müssten die Hausherren erneut einen Dämpfer einstecken und verlieren den Abstand auf die nachfolgenden Ränge. Die Gäste hingegen siedeln sich im oberen Tabellenmittelfeld an und könnten bei beibehalten der aktuellen Form noch ein Wort im Kampf um Platz zwei mitreden.

SG Haschbach/Schellweiler II - SG Altenglan/Rammelsbach 3:2. Nach der deutlichen Niederlage unter der Woche wollten die Hausherren Wiedergutmachung betreiben. Das Unterfangen gestaltete sich aber schwer, denn die Gäste gingen bereits nach vier Minuten durch David Däberitz in Führung. In der Folge zeichnete sich eine umkämpfte Partie ab, in der die Spielanteile ausgeglichen verteilt waren. Kurz vor der Halbzeit gelang der Heimelf dann aber der Ausgleich. Felix Swierzy (41.) war der verantwortliche Schütze. Nach der Pause konnten die Gastgeber die Partie durch Moritz Königstein (55.) sogar drehen. Die SG Altenglan/Rammelsbach lieferte aber nur zwei Minuten später durch Andreas Schock (57.) die perfekte Antwort. Gegen den Ausgleich seines Treffers hatte Moritz Königstein jedoch etwas und brachte die Hausherren in der 61. Spielminute erneut in Führung. Daraufhin verteidigte die SG Haschbach/Schellweiler den Spielstand leidenschaftlich bis zum Schlusspfiff und sicherte sich die drei Punkte.

SG Pfeffelbach/Konken/EDO II - SG Haschbach/Schellweiler II 7:2. Diese Begegnung fand bereits unter der Woche statt. Die Zuschauer in Oberalben sahen einen frühen Führungstreffer für die Hausherren durch Etienne Jaqui (10.). Keine zehn Minuten später konnte Marius Schwehm (19.) einen Treffer drauflegen. Diese Führung nahmen die Hausherren mit in die Kabine. Die zweite Hälfte begann furios. Marius Rojan (48., 51., 53.) erzielte innerhalb von fünf Minuten einen Dreierpack und bescherte den Gastgebern eine sehr deutliche Führung. Im Anschluss konnte David Bortscher (69.) zwar für die Gäste verkürzen, Etienne Jaqui (75.) und Marius Rojan (80.) antworteten darauf aber mit nochmals zwei Toren. Den Schlusspunkt setzten dann aber dennoch die Gäste, Moritz Königstein (82.) erzielte noch einen Treffer der Kategorie „Ergebniskosmetik“. Somit gelang den Hausherren ein, auch in der Höhe, überraschender Sieg, der sie etwas Abstand auf den Tabellenkeller aufbauen lässt.

SG Schrollbach/Hauptstuhl II - TuS Landstuhl 0:3. Die Gäste aus Landstuhl gewannen das Kellerduell souverän in Niedermohr. Damit konnten die Landstuhler den ersten Saisonsieg einfahren und die rote Laterne an die SG Schrollbach/Hauptstuhl II abgeben.