Mit sieben Zählern Vorsprung eilt Göllheim/Dannenfels II in der C-Klasse KL-Donner Nord dem Titel entgegen. Im Süden fällt ein Aufstiegskandidat nach herber Pleite zurück.

Gruppe Nord

SG Münchenweiler/Alsenbrück-Langmeil II - SSV Dreisen 3:1. Die Hausherren gingen durch Tobias Scholl in der 23. Spielminute in Führung, welche jedoch kurz darauf von Jens Gemünd (26.) ausgeglichen wurde. Mit diesem Gleichstand ging die Partie in die Pause. Nach dem Seitenwechsel dauert es dann nicht lange, bis die Hausherren sich die erneute Führung durch Max Schreiber (51.) sicherten. Beflügelt von dieser legte die SG knappe zehn Minuten später nach und stellte durch Willi Sautner (61.) auf 3:1. In der Folge verteidigten die Hausherren sauber und spielten die Partie souverän runter. Der SSV Dreisen konnte nichts mehr anrichten und musste sich so geschlagen geben.

SG Göllheim/ Dannenfels II - TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II 4:2.

Gruppe Süd

SV Katzweiler III - TuS Olsbrücken II 1:1. Die erste Hälfte verlief ohne viele Höhepunkte. Diese endete dementsprechend torlos. Nach dem Seitenwechsel war es weiter eine zähe Partie, in denen die Minuten langsam verstrichen. Eine Viertelstunde vor dem Ende fiel dann tatsächlich der erste Treffer, für die Partie passend, per Eigentor der Hausherren. Die Führung der Olsbrücker hielt jedoch nicht lange, denn Stephan Kirschnereit (83.) konnte wenige Minuten später für die Hausherren ausgleichen. Im Anschluss hofften beide Mannschaften noch auf den Lucky Punch, mussten sich aber mit einem Remis zufriedengeben.

FC Shqiponja Kaiserslautern II - FC Erlenbach II 6:0. Die frühe Führung der Hausherren durch Ardijan Krasniqi (8.) sorgte für einen flotten Spielbeginn, gleichzeitig war dies aber auch der einzige Treffer in der ersten Hälfte. Nach dem Seitenwechsel gerieten dann die Erlenbacher, die noch im Kampf um die Aufstiegsplätze sind, ordentlich unter die Räder. Arlind Sop (52., 70., 72.), Yusuf Pagren (82.) und Liridon Spahija (90.) schraubten den Spielstand zugunsten des FC Shqiponja ordentlich in die Höhe. Somit sicherten sich die Hausherren einen überraschend deutlichen Sieg gegen den FC Erlenbach II, die damit den Sprung auf Rang zwei verpassen.

FSV Kaiserslautern - SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II 2:3.