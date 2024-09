In der Gruppe Nord der C-Klasse Kaiserslautern-Kusel fertigten die US Youth Soccer Europe die SG Pfeffelbach/Konken/EDO II ab. In der Gruppe Süd drehte der FV Ramstein III eine Neun-Tore-Partie nach Rückstand gegen den SV Mackenbach II.

Gruppe Nord

US Youth Soccer Europe - SG Pfeffelbach/Konken/EDO II 7:0. Bereits zur Pause führten die Gastgeber mit 3:0. Auch im zweiten Durchgang dominierte die US-Mannschaft und erzielte vier weitere Treffer. Die Gäste waren in allen Belangen unterlegen und mussten sich klar und deutlich geschlagen geben. Die Tore erzielten Bailey Mcneilly-Juarez (37., 49.), Raymond Walters (39., 71.), Chase Culberson (54., 65.) und Tobias Fährmann (26.).

SG Schrollbach/Hauptstuhl II - SG Altenglan/Rammelsbach 0:0. Die Partie war ein klassischer Sommerkick, mit wenig nennenswerten Torraumszenen und endete dementsprechend torlos. Für die SG Schrollbach/Hauptstuhl II war es der erste Punktgewinn der Saison.

TuS Landstuhl II - SpVgg Welchweiler 0:3. Die SpVgg Welchweiler tat sich gegen die Neuner-Mannschaft des TuS Landstuhl zwar schwer, siegte am Ende dennoch souverän und ließ erneut keinen Gegentreffer zu. Welchweiler führt nun die Gruppe Nord der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern an. Die Zweitbesetzung des TuS Landstuhl steht nach vier Spielen mit null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

TuS Glan-Münchweiler II - SV Kaulbach-Kreimbach 1:2. Der SV Kaulbach-Kreimbach gewinnt knapp und fährt nach verkorkstem Saisonstart ( zwei Niederlagen aus zwei Spielen) zum dritten Mal in Folge einen Dreier an. Damit stehen die Kaulis nun auf Tabellenplatz fünf.

FV Bruchmühlbach - SV Ulmet 0:4. Zur Pause führten die Gäste mit 1:0, nach einem Treffer von Sascha Berg (14.). In Durchgang zwei war der SVU dann klar die bessere Mannschaft und legte drei weitere Tore nach. Pascal Stamm (46.), Nadym Yosofzei (77.) und Christian Ammann (88.) sorgten für den souveränen 4:0-Auswärtserfolg. Ulmet steht nun mit maximaler Punkteausbeute nach vier Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz, nur einen Zähler hinter der SpVgg Welchweiler, die allerdings ein Spiel mehr absolvierte.

Gruppe Süd

FV Ramstein III - SV Mackenbach II 6:3. Bereits nach drei Minuten führten die Gäste dank Andrew Bullinger. Ramstein drehte die Partie jedoch durch ein Tor von Ivan Kofanov (22.) und einen Doppelpack von Roberto Odisho (35., 51.) auf 3:1. In der 53. Minute gelang Kenny-Andre Beisiegel der Anschlusstreffer für Mackenbachs Zweitbesetzung. Ein Doppelpack von Edin Kuduzovic (55., 67.) sorgte dann aber mehr oder weniger für die Vorentscheidung – und einen Spielstand von 5:2. Emil Bäcker verkürzte in der 70. Minute nochmal auf 3:5 aus Sicht der Gäste. Zehn Minuten später traf Kuduzovic dann ein drittes Mal und besiegelte den 6:3-Sieg der Ramsteiner.

SG Oberarnbach/OB.-KI./Bann II - SpVgg Welchweiler II 5:0. Zwei Gegensätze trafen in diesem Spiel aufeinander. Die Heimelf, bis jetzt in jedem Spiel siegreich, traf auf die Gastmannschaft, die noch ohne Punkt da steht. Eine Überraschung deutete sich jedoch nicht an, die Gastgeber trafen nach zwölf Minuten zur Führung in Person von Marko Hoffmann. Im Anschluss zeigte sich noch deutlicher, wer der Favorit war. Mohammad Muhib Abdullah sorgte für das 2:0 (44.). Nach der Halbzeit erhöhten dann Lars Allenbach (47., 61.) per Doppelpack und Alexander Paulus (87.) kurz vor Schluss per Elfmeter. Somit steht ein weiterhin perfekter Saisonstart für die Gastgeber.

TuS Landstuhl - SSC Landstuhl II 6:0. Der Spielverlauf im Derby sprach eine klare Sprache. Der TuS überzeugte direkt und ging durch einen Hattrick von Benedikt Stutzinger (17., 40., 45.) in die Halbzeit. Auch in der zweiten Hälfte dominierte der Gastgeber das geschehen und legte nochmal drei Tore in Form von Sascha Mohr (48.), Maik Waigandt (60.) und Hagen Hentrup (81.) drauf. Somit konnte man einen mehr als verdienten Derbysieg feiern.