In der Fußball-C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Gruppe Nord drehte der FC Shqiponja Kaiserslautern II die Partie gegen die SG Appeltal II und stellte dabei einen Fünffachtorschützen. In der Gruppe Süd gewann die Reserve des Oberligisten SV Morlautern gegen den derzeitigen Tabellenführer NMB Mehlingen-Baalborn II.

Gruppe Süd

SG Niederkirchen/ Morbach/ Heiligenmoschel II - SV Mölschbach II 5:2. In Niederkirchen wollten sich die Gastgeber weiter in der Spitzengruppe festbeißen. Dieser Plan begann auch gut. Mit einem Doppelschlag nach knapp zehn Spielminuten brachten Etienne Maue (9.) und Björn Stell (11.) die Heimelf in Führung. David Volkholz erzielte zwar danach den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch David Volkholz (20.), die SG ließ sich aber nicht beirren und stellte mit dem Halbzeitpfiff den ursprünglichen Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Patrick Sokoli (45.) erzielte den Treffer. Auch nach Wiederanpfiff hielten die Hausherren den Druck hoch und erzielten in Spielminute 48. den nächsten Treffer durch Dennis Dolibois. Anschließend traf zwar David Volkholz (59.) ein zweites Mal für die Gäste, die Gastgeber ließen jedoch nichts anbrennen und setzten mit Doppelpacker Björn Stell (79.) noch einen drauf.

SV Katzweiler III - TDSV Kaiserslautern II 3:2. Auch die Drittvertretung von Katzweiler möchte oben dran bleiben. Dies wurde untermauert von der Halbzeitführung, für die Sebastian Kunze (23.) und Finn Zimdahl (37.) verantwortlich waren. Am Spielverlauf änderte sich auch in der zweiten Hälfte lange nichts, Zimdahl (78.) schraubte das Ergebnis noch nach oben. Anschließend erwachten die Gäste jedoch, der Doppelschlag von Berkay Ergül (85.) und Kemal Altug (90.) kam jedoch zu spät um noch etwas ertragbares mit zu nehmen.

NMB Mehlingen-Baalborn II - SV Morlautern II 1:4. In Mehlingen gab es das Spitzenduell des Tages. Der Tabellenführer empfängt den Verfolger aus Morlautern. Man lieferte sich eine ausgeglichene erste Hälfte, in der Haidar Ibrahim (44.) die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff in Führung brachte. Diesen Schwung nahmen die Morlautrer mit aus der Kabine und legten durch ein Eigentor (52.) und Christian Gradl (53.) nochmal zwei Treffer drauf. Kurz vor Ende verkürzte Florian Blass (82.) noch, mit dem Abpfiff setzte Mohamed-Amin Soula (90.) aber den Schlusspunkt und beschert dem Tabellenführer somit eine klare Niederlage. Die Hausherren bleiben vorläufig an der Tabellenspitze, Morlautern ist ihnen nun aber dicht auf den Fersen.

FSV Kaiserslautern - SG Eintracht Kaiserslautern II 2:5. Der FSV wollte endlich die ersten Punkte der Saison einfahren, diese Hoffnung bröckelte aber schon zu Spielbeginn. Marc Gehrke (1.) traf mit Beginn der Partie für die Gäste, Hector Sandler (31.) ließ nach einer halben Stunde den zweiten Treffer folgen. Nach der Halbzeit dauerte es nicht lange, da baute man die Führung nochmal deutlicher aus. Justin Ritter (52.) und erneut Hector Sandler (55.) trafen. Eine Viertelstunde vor Schluss begann dann ein kleines aufbäumen der Heimelf, Enrico Igel (76.) sowie Doinel Branda (87.) verkürzten. Es handelte sich hierbei jedoch nur noch um Ergebniskosmetik, ein Eigentor (89.) der Hausherren besiegelte den Endstand und somit die nächste Niederlage für den FSV, die somit weiterhin auf den ersten Punkt der Saison warten. Die Eintracht hingegen bewegt sich in das Tabellenmittelfeld.

SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II - VFL Kaiserslautern II 2:3. Ein „Kellerduell“ bekam man in Waldleiningen zu sehen. Beide Teams standen vor der Partie mit drei Punkten da und wollten in der Tabelle nach oben klettern. Die Partie ging mit einem 1:1 in die Halbzeit, im zweiten Durchgang konnte der VFL aber die Oberhand gewinnen und sicherte sich wichtige drei Punkte und den Anschluss an das Tabellenmittelfeld. Die SG bleibt auf dem vorletzten Platz.

SV Enkenbach - FC Erlenbach II. Der Gast trat nicht an.

Gruppe Nord

TSG Zellertal II - FC Marnheim 3:0. Nach torloser erster Hälfte traf Jonas Seyb zum 1:0 für Zellertal in der 50. Minute. Randy Darnell Ouellet (65.) und erneut Seyb (75.) sorgten für den verdienten 3:0-Heimerfolg.

SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II - TuS Bolanden II 1:0. Die Gastgeber siegten knapp durch den Treffer von Nicola Iovannitti in der 28. Minute. Die SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II bleibt somit die einzige ungeschlagene Mannschaft der Gruppe Nord.

SG Stetten/Gauersheim II - SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II 1:0. Die Gastgeber die aufgrund zweier Zeitstrafen zwischenzeitlich nur zu neunt auf dem Feld standen entschieden ihr Kerwespiel für sich. Jens Neurohr traf in der 65. Minute zum 1:0-Endstand. Zuvor hatten die Hausherren bereits zwei Mal das Aluminium getroffen.

SSV Dreisen - TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II 1:1. Kurz vor der Pause brachte Pascale Simon die Gäste in Führung (44.). Der Ausgleichstreffer von Jens Gemünd (56.) bedeutete gleichzeitig das 1:1-Endergebnis. Für Dreisen ist es erst der zweite Punktgewinn der laufenden Saison.

FC Shqiponja Kaiserslautern II - SG Appeltal II 5:2. Dominic Geller (25.) und Marius Iwers (30.) trafen zur 2:0-Führung der Hausherren. Danach sorgte Shqiponjas Arlind Sop quasi im Alleingang für den Auswärtssieg. Startschuss war ein von ihm verwandelter Elfmeter zum 2:1 in der 35. Minute. Fünf Minuten vor der Pause stellte Sop auf 2:2. Seine ersten beiden Treffern ließ Sop noch drei weitere folgen (52., 58., 90.) und drehte mit seinen fünf Treffern die Partie zugunsten der Gäste.