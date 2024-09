In der Fussball-C-Klasse-Kaiserslautern Donnersberg Nord gewinnt der Spitzenreiter aus Marnheim deutlich gegen den zweiten Verfolger SG Stetten/Gauersheim II. Unverändert ist die Situation auch an der Tabellenspitze der Gruppe Süd. Alle favorisierten Teams nehmen drei Punkte mit.

Gruppe Nord

SG Eiche Sippersfeld/ Lohnsfeld/ Neuhemsbach II - SSV Dreisen (9er) 1:1. Die Gastgeber kassierten einen frühen Treffer durch Dennis Bumb in der sechsten Minute und kamen in der ersten Hälfte gegen das Schlusslicht aus Dreisen nicht ins Spiel. Erst in der 55. Spielminute konnte Lenas Dellmann den Ausgleichstreffer für die Hausherren markieren. Im Anschluss ging jedoch auf beiden Seiten nicht mehr viel und es blieb beim Unentschieden.

TuS Finkenbach/ Waldgrehweiler II - FV Kriegsfeld 5:0. Da beide Mannschaften einen Platz im Mittelfeld der Tabelle belegen, ging man von einem Duell auf Augenhöhe aus. Jedoch dominierte der spielstarke Gastgeber eindrucksvoll die Partie und legten nach dem 1:0 durch Steven Huff (19.) den zweiten Treffer in der 39. Minute durch Steffen Werrmann nach. Auch in der zweiten Hälfte konnte der Gast aus Kriegsfeld nichts entgegensetzen und kassierte noch drei weitere Tore durch Luke Stephens (61.), Pascale Simon (69.) und erneut Werrmann (73.) zum 5:0-Endstand.

SG Mannweiler/ Stahlberg/ Dielkirchen II - TSG Zellertal II 4:1. Die Hausherren machten bereits in der ersten Hälfte alles klar und gingen durch Jonas Brack (23.) und Adriano Weiss (29., 41.) mit 3:0 in Führung. Unmittelbar nach der Pause erhöhte Stefan Fisch (49.) noch auf 4:0, ehe Jonas Seyb in der 61. Spielminute den Ehrentreffer für die Gäste erzielte.

TuS Bolanden II - FC Shqiponja Kaiserslautern II 5:1. Der Tabellenzweite aus Bolanden tat sich in der ersten Hälfte noch schwer, ging dennoch in der 41. Minute durch Benjamin Kanoffsky mit 1:0 in Front. Die Gäste erzielten jedoch direkt im Anschluss den Ausgleichstreffer durch Erkan Ali (42.). In der zweiten Halbzeit drehten die Gastgeber dann auf und legten noch vier Treffer hinterher. Michael Hahn (65.) und erneut Benjamin Kanoffsky mit einem Doppelschlag (89., 90.) besiegelten den 5:1-Heimerfolg.

FC Marnheim - SG Stetten/ Gauersheim II 6:1. Der Tabellenführer aus Marnheim legte früh die Weichen für einen Heimsieg und ging durch Calvin Justin Zöll (15.) und Michael Schleider (26.) zunächst mit 2:0 in Führung. Timo Mann (43.) konnte anschließend für die Gäste zwar den Anschlusstreffer erzielen, jedoch traf erneut Calvin Justin Zöll noch vor der Pause zum 3:1 für die Gastgeber. In der zweiten Hälfte konnten die Gäste aus Stetten/Gauersheim nichts mehr entgegensetzen und kassierten durch Marcel Appelmann (48.), Eric Nickel (67.) und schließlich ein Eigentor, eine deutliche Niederlage.

Gruppe Süd

SG Siegelbach/Erfenbach III - SV Katzweiler III 0:1. Das Duell der dritten Mannschaften ging knapp an den SVK. Der Treffer von Sebastian Kunze in der 26. Minute bescherte den Gästen den Sieg und damit derzeit Rang fünf in der Tabelle.

NMB Mehlingen-Baalborn II - FC Erlenbach II 4:2. Die Hausherren führten zur Pause mit 2:0 und waren auf Siegeskurs. Die Treffer erzielten Afzal Amini (20.) und Matej Koppenhöfer (41.). Erlenbach erzielte den Anschlusstreffer in Form von Ruben Stinner (51.), ehe Lars Lukesch prompt den alten Abstand für den NMB wiederherstellte (53.). Kurz vor Ende dann der erneute Anschlusstreffer der Gäste durch Joschuar Arold (87.), das letzte Wort hatten jedoch erneut die Gastgeber. Luca Glag entschied mit seinem Treffer zum 4:2 in der 89. Minute die Partie dann endgültig.

VfL Kaiserslautern II - SV Enkenbach 2:8. Dass der SV Enkenbach ganz klarer Aufstiegskandidat in Richtung B-Klasse ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Die frühe SVE-Führung (10.) konnten die Hausherren nur wenig später ausgleichen (14.). Noch vor der Pause erzielten die Gäste die erneute Führung und waren vor allem im zweiten Durchgang die spielbestimmende Mannschaft. Dem VfL blieb im zweiten Durchgang lediglich der Treffer per Elfmeter in der Nachspielzeit. Die Tore für den VfL erzielten Ramses Kenfack (14.) und Abdellah Zenguila (90.+2). Für den SV Enkenbach waren Shkodran Rexhaj (2), Philipp Wißmann (2), Ali Gökce (2), Philipp Mayer und James Mayer-Nicholson erfolgreich.

SG Eintracht Kaiserslautern II - SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II 9:0. Die Hausherren überrollten die Gäste und stellten gleich drei Doppeltorschützen und einen Dreifachtorschützen. Hector Sandler (18., 70., 73.), Micky Hartmann (7., 52.), Moritz Scheidel (22., 83.) und Marc Gehrke (30., 48.) trafen zum verdienten Heimsieg.

TDSV Kaiserslautern II - SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II 3:2. Bereits nach fünf Minuten brachte Driton Peja die Hausherren in Führung, ehe Karim Rahman nach zwölf Spielminuten auf 2:0 erhöhte. Die Gäste kämpften sich zurück in die Partie und erzielten in der 19. Minute den Anschlusstreffer durch Jan Hennig. Noch vor der Pause glich Björn Stell (34.) für die SG aus. Im zweiten Durchgang lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch, bei dem der TDSV das glücklichere Händchen bewies. Senay Abrahaley traf in der 65. Minute zum 3:2-Endstand.