Der VfL braucht nicht weit zu reisen: Auf dem Sportplatz nebenan am Kniebrech schlägt das Team Gastgeber FSV zweistellig. Damit ist dem VfL der Titel nicht mehr zu nehmen.

Gruppe Nord

SG Göllheim/ Dannenfels II - FV Kriegsfeld 3:3. In der ersten halben Stunde sahen die Zuschauer in Göllheim eine wilde Partie. Erst eröffnete Tobias Engert (3., 11.) mit einem Doppelpack für die Gäste, dann drehten Ramazan Andi (13.), Melih Kurtca Tunc (20.) und Andi Berat (28.) die Partie für die SG Göllheim/Dannenfels. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Pause. In Hälfte zwei passierte deutlich weniger. Die Hausherren konnten die Führung lange halten, ehe Tobias Engert in der 81. Spielminute seinen Dreierpack vollendete und so noch einen Punkt für die Kriegsfelder erobern konnte.

TuS Ramsen II - SSV Dreisen 2:5. Die frühe Dreisener Führung von Yannick Bumb (8.) konnte Jannik Hildmann (15.) wenige Minuten später ausgleichen. Jens Gemünd (22.) sorgte aber für eine erneute Gästeführung, die gleichzeitig auch bis zur Pause bestand hatte. Nach dem Seitenwechsel drehte der SSV dann noch einmal auf und schraubte die Führung durch Yannick Bumb (50., 68.) und Alper Kocak (64.) in die Höhe. Hildmann (83.) konnte noch mal verkürzen, etwas Zählbares konnten die Ramsener aber nicht mehr herausholen.

SG Stetten/ Gauersheim II - SV Neuhemsbach 6:2. Die Gäste gingen in der 11. Spielminute durch Maximilian Kempf (11.) in Führung. Kastriot Zhushi (26.) konnte eine Viertelstunde später jedoch ausgleichen. Auch die erneute Gästeführung von Luis Felipe Arango Chamie (35.) glich Kastriot Zhushi (38.) aus. Im Anschluss stand es lange ausgeglichen, ehe die Hausherren in der Schlussphase nochmal extra Kräfte freisetzen konnten. Patrick Ruth (78., 85.), Kastriot Zhushi (88.) und ein Treffer in der Nachspielzeit (90.) sorgten für einen am Ende doch deutlichen Heimsieg der SG Stetten/Gauersheim.

SG Mannweiler/Stahlberg II - TuS Finkenbach/ Waldgrehweiler II 0:4. Der Tabellenletzte fand kaum in die Partie und musste den Gästen die Kontrolle überlassen. Diese konnten durch Daniel Wittal (28., 35.) eine solide Pausenführung aufbauen. Auch nach dem Seitenwechsel machte der TuS weiter das Spiel und konnte durch Daniel Wittal (70.) und Heinrich Eckhardt (75.) die Führung weiter ausbauen. Im Anschluss passierte nichts mehr und Finkenbach/Waldgrehweiler sicherte sich souverän die drei Punkte.

FC Marnheim - SG Appeltal II 5:6. Das Spiel fand bereits unter der Woche statt. Der FC konnte mit zwei Toren von Anton Kushnarov (12.) und Yannick Eigenbrod (34.) in Führung gehen. Elias Herrgen (43.) gelang kurz vor der Pause dann noch der Anschlusstreffer. In Hälfte zwei erhöhte der FC Marnheim noch einmal durch Anton Kushnarov (56.), ehe Elias Herrgen (60., 66.) und Danny Lorenz (63.) die Partie plötzlich auf die Seite der Gäste drehen konnten. Marnheim glich zwar durch Michael Schleider (73.) wieder aus, Elias Herrgen (76.) und Christian Eich (85.) sorgten dann aber für eine erneute Gästeführung. Den Hausherren gelang durch Kevin Schäfer (90.) zwar noch der Anschluss, Punkte sprangen am Ende jedoch nicht mehr für die Heimelf raus.

FC Marnheim - SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II ausgefallen. Die Gastgeber waren am Donnerstagabend immerhin noch fünfmal mit Toren erfolgreich, wenngleich die Punkte flöten gingen. Am Sonntag aber brachten sie kein Team auf die Beine. Die Partie musste daher abgesetzt werden.

Gruppe Süd

SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II - TuS Olsbrücken II 1:3. Die Hausherren eröffneten mit einem Treffer von Niklas Schaak (20.). Die Führung wurde jedoch nur wenige Minuten später von Alexander Hartmann (23.) egalisiert. Noch in der ersten Hälfte drehten die Olsbrücker die Partie durch Steve Hörner (37.). Im zweiten Durchgang versuchte die Heimelf wieder zurückzukommen, der TuS verwaltete die Partie jedoch souverän und ließ nichts anbrennen. In der Nachspielzeit war es dann erneut Steve Hörner (90.+5), der den Deckel draufmachte und den Gästen den Sieg sicherte.

SV Mölschbach II - TDSV Kaiserslautern II 7:1. Mölschbach war von Beginn an spielbestimmend und konnte dies in der ersten Hälfte bereits konsequent in Tore umwandeln. Jens Wiedmann (32., 34.), Amine Afkir (39.), Julian Clemens (41.) und Imad El Ouardi (44.) sorgten für eine deutliche Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Mölschbacher einen Gang runter. Imad El Ouardi (56.) und Jens Wiedmann (87.) legten noch mal zwei Tore drauf. Eren Karagöz (84.) konnte zwischenzeitlich den Ehrentreffer zugunsten der Gäste erzielen. Zum Ende stand ein deutlicher und verdienter Heimsieg zu Buche.

FSV Kaiserslautern - VfL Kaiserslautern 2:14. Die Hausherren wurden von Minute eins an überrollt und hatten dem Ligaprimus nichts entgegenzusetzen. Udo Reiß (10., 50., 70., 74., 75.), Kevin Jung (22., 57.), Tiago Melo (29., 55., 77.), Marius Dengel (59.) und Firmin Cecillon (65, 71., 80.) waren die Torschützen für den VfL Kaiserslautern. Hakim Bouras (45.) und Sven Heyser (87.) konnten jedoch immerhin zwei Treffer für die Hausherren erzielen.

SV Katzweiler III - FC Erlenbach II 0:4. Der FC Erlenbach II bleibt weiter stark und festigt Rang zwei mit einem klaren Auswärtserfolg.