50 Treffer in acht Spielen – und eine neunte Partie endet torlos. So ging’s am Sonntag in der C-Klasse zu. Das torhungrigste Team hat seinen 100. Saisontreffer erzielt.

Süd-Spitzenreiter VfL Kaiserslautern hat die magische Marke überschritten: Das 100. Saisontor erzielte aber nicht Top-Torjäger Udo Reiß (jetzt 35 Treffer), der am Sonntag sechsfach zuschlug und einen Hattrick binnen neun Minuten schaffte: Beim 13:0-Sieg schlug im richtigen Moment der Zweite der Liga-Schützenliste zu – Reiß’ Teamkamerad Firmin Cecillon.

Gruppe Nord

SG Göllheim/ Dannenfels II - TuS Bolanden II 2:3. Die Hausherren erwischten einen Blitzstart und gingen in der 2. Spielminute durch Clirim Fetahu in Führung. Hamidullah Joshanpour (5.) konnte jedoch postwendend zugunsten der Gäste ausgleichen. Nach dem turbulenten Start flachte die Partie ab und ging mit diesem Gleichstand in die Pause. Nach dem Seitenwechsel konnte Bolanden dann erneut durch Joshanpour (55.) treffen und die Partie drehen. Die Hausherren erhöhten daraufhin den Druck und glichen durch Christian Seiler aus (78.), was aber nicht verhinderte, dass Hamidulla Joshanpour (88.) erneut traf und mit seinem Dreierpack den Sieg des TuS sicherte.

SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II - TuS Finkenbach/ Waldgrehweiler II 2:0. Die erste Halbzeit war von wenigen Höhepunkten geprägt. Kurz vor der Halbzeit konnte Philipp Hock (40.) jedoch den ersten Treffer der Partie erzielen und brachte die Hausherren damit in Führung. Nach dem Seitenwechsel drückten die Gäste auf den Ausgleich, konnten dadurch aber den zweiten Einschlag nicht verhindern. Lenas Dellmann (84.) traf kurz vor dem Ende und zog dem TuS damit den Stecker. Die Hausherren bleiben mit diesem Sieg weiterhin fest in der Spitzengruppe.

SG Stetten/ Gauersheim II - TuS Ramsen II 7:3. Die Hausherren spielten die bessere erste Hälfte und sicherten sich eine komfortable Führung durch Treffer von Lars Igel (6.) und Sven Weishaupt (30.). In der zweiten Hälfte der Partie entwickelte sich dann ein regelrechter Schlagabtausch. Patrick Ruth (63.) erhöhte erst die Führung für die SG, ehe Jannik Hildmann (67.) zugunsten der Gäste verkürzte. Es dauerte im Anschluss jedoch nur zwei Minuten, bis Linus Kimmel (69.) den alten Abstand wiederherstellen konnte. Kastriot Zhushi (73.) und Sven Weishaupt (78.) legten weiter nach und machten die Führung deutlich. Ramsen gab sich jedoch nicht auf und verkürzte durch einen Doppelschlag von Robert Roos (81.) und Jannik Hildmann (83.). Kastriot Zhushi schnürte daraufhin aber seinen Doppelpack und rundete so den am Ende doch deutlichen Sieg der SG Stetten/Gauersheim II ab.

FV Kriegsfeld - SSV Dreisen 5:0. Die Hausherren aus Kriegsfeld hatten die Partie von Beginn an im Griff und drückten dies durch zwei Tore von Pascal Kirchner (7., 16.) aus. Mit diesem Spielstand ging es folgend auch zum Pausentee. Nach dem Seitenwechsel durfte Pascal Kirchner (53.) dann seinen Dreierpack schnüren, ehe Tobias Engert (58., 88.) die Führung per Doppelpack weiter ausbaute. Dreisen fand zu keiner Zeit richtig in die Partie und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben.

TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II - SG Appeltal II ausgefallen. Der Gast ist nicht angetreten.

SV Neuhemsbach - SG Mannweiler/Stahlberg II ausgefallen. Die Partie wurde abgesetzt.

Gruppe Süd

VfL Kaiserslautern - SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II 13:0. Der Tabellenführer wurde seiner Favoritenrolle von Beginn an gerecht und überrollte die Gäste förmlich. Tiago Melo (15.), Udo Reiß (18., 23., 42.), Firmin Cecillon (35.), Marius Dengel (38.) und ein Treffer in der 45. Spielminute machten bereits in der ersten Hälfte alles klar. Marius Dengel (50.), Tiago Melo (56., 61.) und Udo Reiß (75., 83., 84.) legten in Hälfte zwei nach und sorgten so für einen mehr als deutlichen Heimsieg.

FC Erlenbach II - TDSV Kaiserslautern II 7:0. Im Verfolgerduell zeigten die Erlenbacher keine Gnade und machten es bereits in Hälfte eins überraschend deutlich. Patrick Felger (4.) und Jannis Höhn (9., 19., 43.) stellten auf 4:0. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste nichts zu melden und mussten durch Andre Arduc (60., 87.) und Simon Müller (77.) weitere Treffer hinnehmen. Damit setzte der FC ein deutliches Zeichen im Kampf um Rang zwei.

FSV Kaiserslautern - SV Mölschbach II 4:4. In einer verrückten Anfangsphase konnten die Zuschauer vier Tore innerhalb der ersten zehn Minuten bestaunen. Patrick Früh (1.) brachte die Gäste in Führung, ehe Daniel Erdmann (3.) und Alan Ladd (5.) die Partie für den Tabellenletzten drehen konnten. Es dauerte jedoch erneut nur zwei Minuten bis Moritz Haag für den SV Mölschbach II ausglich. Nach den furiosen ersten Minuten gab es dann lange nichts zu sehen. Dann war jedoch Daniel Erdmann (45.) erneut zur Stelle und brachte den FSV quasi mit dem Pausenpfiff in Führung. Nach dem Seitenwechsel brauchte die Partie ein wenig um Fahrt aufzunehmen, dann konnte der FSV durch Doinel Branda (67.) erhöhen und war auf einem guten Weg, die ersten Punkte zu holen. Die Gäste schienen aber etwas dagegen zu haben und konnten per Doppelschlag durch Jens Wiedmann (73.) und Moritz Haag (76.) ausgleichen. Im Anschluss passierte aber nichts mehr, was den ersten Punktgewinn der Hausherren in dieser Saison bedeutete.

SV Katzweiler III - SG Siegelbach/Erfenbach III 0:0. Die Partie war insgesamt von wenigen Höhepunkten geprägt. Beide Mannschaften schafften es nicht, die nötige Konsequenz vor dem Tor zu erzielen. Somit endete die Partie nach langen 90 Minuten torlos.

FC Shqiponja Kaiserslautern II - TuS Hohenecken III abgesetzt. Der Gast ist nicht angetreten.