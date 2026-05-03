Im Süden bleibt alles beim Alten – der VfL zieht einsam seine Kreise an der Spitze. In der Nord-Gruppe gelang Kellerkind Dreisen gegen Bolanden eine Überraschung.

Gruppe Süd

FC Erlenbach II - TuS Olsbrücken II 7:1. Der Tabellenzweite setzt seinen Erfolgskurs fort und fährt gegen chancenlose Gäste einen mehr als verdienten Kantersieg ein. Zu Beginn gingen die Hausherren durch ein Eigentor in Führung (19.) und legten durch Simon Müller später das 2:0 nach (34.). Nach Wiederbeginn schaltete der FCE einen Gang hoch, so trafen Ruben Stinner (65.) und Maximilian Lorenz (67.), ehe Christian Drumm den Ehrentreffer der Gäste markierte (69.). Maximilian Zepp (79., 86.) und Ruben Stinner (84.) sorgten letztlich für den deutlichen 7:1-Endstand.

SV Katzweiler III - FSV Kaiserslautern 2:2. Die Gäste aus Kaiserslautern erwischten einen Start nach Maß und gingen durch ein Eigentor bereits nach drei Minuten in Führung. Die Gastgeber hatten allerdings schnell die passende Antwort parat, so traf Kevin Eble nur wenige Minuten später zum 1:1-Ausgleich (10.). Nach knapp einer halben Stunde Spielzeit brachte Patrik Clemes die Grün-Weißen, die mittlerweile mehr Spielanteile hatten, dann in Führung (29.). Im zweiten Durchgang kamen dann wiederum die Gäste stärker auf. Folgerichtig glich Sven Heyser für den FSV aus. Am Ende stand die Punkteteilung - die unter dem Strich auch leistungsgerecht war.

VfL Kaiserslautern - SG Niederkirchen/ Morbach/ Heiligenmoschel II 13:3. Der Spitzenreiter hatte mit den Gästen wenig Gnade und zeigte dem heimischen Publikum einen echten Gala-Auftritt. Die überragenden Akteure waren dabei Firmin Cecillon und Udo Reiß, die einen Dreier- bzw. Viererpack beisteuerten. Den Gäste gelang an einem rabenschwarzen Tag in der Schlussphase immerhin leichte Ergebniskosmetik. Tore: 1:0 Guy Balouboum (6.), 2:0 Kevin Jung (15.), 3:0 Firmin Cecillon (21.), 3:1 Jonas Hilger (21.), 4:1 Udo Reiß (36.), 5:1 Udo Reiß (38.), 6:1 Udo Reiß (44.), 7:1 Kevin Jung (47.), 8:1 Firmin Cecillon (55.), 9:1 Dennis-Julian Bolzer (57.), 10:1 Manuel Zwally (60., Elfmeter), 11:1 Daniel Ohnesorg (64.), 12:1 Firmin Cecillon (81.), 12:2 Janik Weis (81.), 12:3 Sandro Mühl (83.), 13:3 Udo Reiß (86.).

FC Shqiponja Kaiserslautern II - SV Mölschbach II 6:4. Es war lange Zeit ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams mit offenem Visier antraten. Die Hausherren erwischten den Traumstart und lagen nach acht Minuten durch einen Doppelpack von Ardijan Krasniqi (7., 8.) bereits mit 2:0 in Front. Imad El Ouardi verkürzte für die Gäste (13.), ehe Klodjan Domi den alten Abstand wieder herstellte (22.). Vor der Pause verkürzte Frank Weber abermals für den Gast. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel markierte Imad El Ouardi den Ausgleichstreffer für den SVM. Doch den Hausherren gelang es durch eine sehr starke Phase im Anschluss, das Spiel für sich zu entscheiden. So trafen Liridon Spahija (61., 70.) und Ardijan Krasniqi (62.). Mark Walter setzte mit dem 6:4 den Schlusspunkt.

TuS Hohenecken III - SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II 4:1. Der TuS erwischte einen Raketenstart und führte bereits nach drei Minuten durch Janis Lauer. Nach gut einer halben Stunde legte Jason Tzounis das 2:0 der Gastgeber nach. Mit Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Gäste besser ins Spiel. Folgerichtig brachte Daniel Kettenring die Sg auf die Anzeigetafel (57.). Titouan Blampain stellte den alten Abstand jedoch schnell wieder her (65.). In der Nachspielzeit setzte Athanasios Tzounis den Schlusspunkt zum Hohenecken-Heimsieg (90.+1).

Gruppe Nord

SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler III - TuS Ramsen II 8:2. Der Tabellenzweite startete vor heimischem Publikum wie die Feuerwehr und führte durch Treffer von Pascale Kehrt (11.) und Harouna Kongo (17., 20.) nach 20 Minuten mit 3:0. Jannik Hildmann verkürzte für den Gast (22.), doch Harouna Kongo war weiterhin nicht zu bremsen und legte zwei weitere Tore nach (28., 37.). Kurz vor dem Gang in die Kabine traf erneut Jannik Hildmann zum 5:2-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber dominant. Alessandro Renzino schraubte den Heimsieg der SG mit einem fulminanten Hattrick (48., 53., 85.) in die Höhe.

SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II - SG Appeltal II 5:0. Die Gastgeber lieferten einen rundum überzeugenden Auftritt und fertigten die Gäste ab. Nach Toren von Willi Sautner (7., 15.) und Lenas Dellmann (17.) führten die Hausherren zur Pause bereits komfortabel. In Hälfte zwei trafen Willi Sautner (48.) und Daniel Hirmann (72.) zum am Ende deutlichen wie verdienten Endstand.

SV Neuhemsbach - FC Marnheim 2:1. Der SVN erwischte einen Traumstart und führten nach wenigen Sekunden durch einen Treffer von Mario Diehl (1.). Maximilian Kempf legte wenige Minuten später nach einem Elfmeter das zweite Neuhemsbacher Tor nach (17.). Quasi mit dem Gang in die Kabine traf Michael Schleider für die Gäste zum 2:1-Anschluss. Doch auch eine engagierte zweite Halbzeit bescherte der Marnheim-Elf letztlich nicht mehr den durchaus verdienten Punktgewinn. So brachten die Gastgeber den Knappen Vorsprung über die Zeit und feierten einen Arbeitssieg.

FV Kriegsfeld - TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II 1:1. Nachdem Laurin Klippel die Hausherren nach 20 Minuten in Führung brachte, sah es lange Zeit danach aus, als blieben die Punkte in Kriegsfeld. Dabei haben die Gastgeber die Rechnung jedoch ohne Noah Schulz gemacht. Kurz vor dem Spielende traf jener nämlich zum nicht unverdienten 1:1 für die Gäste (87.).

SSV Dreisen - TuS Bolanden II 2:0. Der SSV Dreisen fuhr gegen den Tabellendritten einen überraschenden Heimsieg ein. Nach knapp einer halben Stunde brachte Nico Roncoroni die Hausherren in Führung (27.). Die Bolanden-Reserve suchte vergeblich den Weg auf die Anzeigetafel. Mit dem 2:0 sorgte Alper Kocak für die Entscheidung - und machte die Überraschung perfekt.

SG Göllheim/Dannenfels II - SG Stetten/Gauersheim II abgesagt. Die Gäste sind nicht angetreten.