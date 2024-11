In der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Gruppe Nord überraschte Kellerkind FV Kriegsfeld mit einem Kantersieg. In der Süd -Gruppe verliert der NMB Mehlingen-Baalborn II das Topspiel gegen Enkenbach im Vierkampf um die Tabellenspitze.

Gruppe Nord

SG Münchweiler/Als.-Langmeil II - TuS Bolanden II 0:1. Der TuS tritt im Kampf um die Tabellenspitze in Langmeil an. Die Gastgeber konnten in der Vorwoche einen 10:1-Kantersieg feiern. Das Spiel begann umkämpft, beide Mannschaften hatten Schwierigkeiten damit zielstrebig vor das gegnerische Tor zu kommen. Somit ging es zunächst torlos in die Kabinen. Auch in Halbzeit zwei änderte sich nicht viel an dem Bild. Beide Mannschaften kämpften um den Führungstreffer, der an diesem Tag entscheidend werden könnte. Dieser fiel dann eine knappe Viertelstunde vor dem Ende. Jan Koppenhöfer (76.) traf für Bolanden und brachte die enorm wichtige Führung für die Gäste. Diese konnten das Spiel dann in der Folge auch verwalten und das Ergebnis ins Ziel bringen. Somit bleibt der TuS weiterhin im Rennen um Rang eins der Tabelle, die Gastgeber hingegen im unteren Tabellenmittelfeld.

FV Kriegsfeld - SG Münsterappel/ Gerbach/Niederhausen II 6:0. Die Partie startete furios, bereits nach zwei Minuten brachte Pascal Kirchner die Hausherren in Führung. Beflügelt dadurch legte Kriegsfeld durch Jaden Andris (10.) und Lukas Kaufhold (18.) zwei Treffer nach, was gleichzeitig für eine mehr als komfortable Halbzeitführung sorgte. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte starteten die Gastgeber stark. Pascal Kirchner schnürte in der 49. Spielminute seinen Doppelpack, Janis Stephan (51.) erzielte nur zwei Minuten später den nächsten Treffer. Die Gäste fanden nicht ins Spiel und mussten dann in Spielminute 73. den sechsten Treffer durch Marcel Schuckmann hinnehmen. Kriegsfeld brachte das Ergebnis im Anschluss souverän über die Ziellinie und sicherte sich damit einen mehr als verdienten Sieg.

SG Stetten/ Gauersheim II - TuS Finkenbach/ Waldgrehweiler II 1:2. In Stetten fand das Mittelfeldduell statt. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und konnten sich in einem ausgeglichenen Spiel nach 38. Spielminuten den Führungstreffer durch Jens Neurohr sichern. Dies war gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Während der Pause schienen sich die Gäste jedoch viel vorzunehmen, denn kurz nach Wiederanpfiff erzielte Steffen Werrmann (48.) den Ausgleich für den TuS. Finkenbach/Waldgrehweiler nahm den Schwung mit und drehte die Partie nur zehn Minuten später durch Marc Schaefer (58.). Somit hatten die Gäste das Spiel in die Hand genommen und bestätigten dies auch im restlichen Spiel. Man ließ nichts mehr zu und sicherte sich drei Punkte sowie vorläufig den 4. Rang. Die Hausherren verweilen hingegen in der Tabellenmitte.

SV Gundersweiler II - SSV Dreisen 7:3. Die Gäste wollten sich in Gundersweiler unten herausarbeiten. Das Unterfangen startete gut, Sascha Deffner (6.) brachte den SSV Dreisen früh in Führung. Davon ließ sich die Heimelf aber nicht beeindrucken und drehte das Spiel in Person von Kai Gebauer (16., 28.) und Rico Strohm (18.). Jedoch meldete sich vor Halbzeitpfiff auch Dreisen noch mal und verkürzte in Person Sascha Deffner (44.), der seinen Doppelpack schnürte. Zu Beginn der zweiten Hälfte konnte Gundersweiler zwar den alten Abstand durch Rico Strohm (48.) kurzzeitig wieder herstellen, Sascha Deffner (58.) traf aber erneut und hielt für Dreisen den Anschluss. Dies gelang im Anschluss aber nicht mehr, der SVG wandelte seine Dominanz in drei weitere Tore von erneut Rico Strohm (72., 79.) und Kai Gebauer (83.) um und sorgte für einen deutlichen und verdienten Heimsieg.

Gruppe Süd

SG Siegelbach/Erfenbach III - FC Erlenbach II 2:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Tanyel Karaman in der 62. Spielminute dominante Gastgeber in Führung. Die Gäste blieben stets bemüht, fanden jedoch keinen Weg auf die Anzeigetafel. In der Schlussphase machte Alexander Preiser mit dem 2:0 der SG den Sack zu (89.).

SV Katzweiler III - FSV Kaiserslautern 10:0. Sehr gut aufgelegte Hausherren siegten gegen das chancenlose Kellerkind aus Kaiserslautern deutlich. Beim 10:0-Kantersieg feierten Manuel Weißmann, Noah Lis, Sascha Noichl, Mirko Seel und Florian Bopp (2) persönliche Torerfolge. Zum „Spieler des Spiels“ avancierte Torjäger Tobias Haag mit vier Treffern.

SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II - SG Eintracht Kaiserslautern II 0:6. Die Gäste bestimmten das Geschehen mit viel Spielfreude über den gesamten Verlauf. Folgerichtig stand für die Eintracht-Reserve am Ende auf fremdem Geläuf ein deutlicher Erfolg. Die Torschützen beim 6:0: Moritz Scheidel, Hector Sandler, Christian Steiner, Ibrahim Ali und Marc Gehrke (2).

TDSV Kaiserslautern II - VfL Kaiserslautern II 3:2. Die frühe Führung der Heimelf, zu der Gökhan Menekseli nach 22. Minuten traf, glich Darko Zecevic nach kurzer Zeit vom Punkt aus (28.). Seny Abrahaley stellte kurz vor dem Gang in die Kabine den TDSV-Vorsprung wieder her (41.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Karim Rahman mit einem verwandeltem Strafstoß auf 3:1. Erst in der Schlussminute konnten die Gäste durch den Treffer von Abdellah Zenguila verkürzen (90.+2), zu einem Punktgewinn kam es für die VfL-Zweitvertretung nicht mehr.

NMB Mehlingen-Baalborn II - SV Enkenbach 0:4. Im Top-Spiel siegte der bisher ungeschlagene Tabellenführer SV Enkenbach deutlich in Mehlingen. Zur 1:0-Führung zur Pause traf Jacob Snidle nach 23 Minuten. Nach Wiederanpfiff ließen Visar Rexhaj (67.), Ali Gökce (68.) und Shkodran Rexhaj (89.) die weiteren Torerfolge zum 4:0-Auswärtssieg folgen.