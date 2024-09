In der Gruppe Nord der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg feierte die SG Stetten/Gauersheim II einen Kantersieg gegen den FV Kriegsfeld. In der Gruppe Süd fuhr die Zweitbesetzung des SV Mölschbach im Kerwespiel gegen die SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II den ersten Saisonsieg ein.

Gruppe Süd

SV Mölschbach II - SG Hochspeyer/ ASV Waldleiningen II 2:0. Die Heimmannschaft legte einen Raketenstart hin und traf durch David Volkholz bereits in der ersten Minute. Die frühe Führung wurde später mit in die Halbzeit genommen. Auch im zweiten Durchgang ließ man dann nichts mehr zu und erhöhte durch Marco Schmitt (61.). Die Zwei-Tore-Führung brachte die Heimelf über die Ziellinie und sicherte sich somit die ersten drei Punkte der Saison. Die Gäste hingegen warten immer noch auf Ihren ersten Punkt.

FSV Kaiserslautern - SV Enkenbach 1:9. Auch in ihrem zweiten Spiel zeigten die Enkenbacher klare Dominanz. Philipp Mayer (14., 42.) mit zwei Toren, Ali Gökce (32.) und James Mayer-Nicholson (41.) besorgten die klare Halbzeitführung. Der FSV konnte zwar kurz nach der Halbzeit verkürzen (49.), Enkenbach fuhr in Folge aber die Schlagzahl wieder hoch und vollendete sein Torfestival durch Sebastian Doll (55.), den jeweils zweiten Treffern von Gögkce (57.) und Mayer-Nicholson (58.) und dem abschließenden Doppelpack von Visar Rexhaj. Nach zwei Spieltagen stehen für den SVE somit sechs Punkte sowie ein überragendes Torverhältnis von 15:2.

SG Siegelbach/Erfenbach III - TDSV Kaiserslautern II 5:2. Die Gäste wollten in Siegelbach ihre ersten Punkte holen, die Partie begann dafür aber denkbar schlecht. Tim Keller sicherte mit einem Hattrick quasi im Alleingang die Halbzeitführung für die Gastgeber. Diese dominierten das ganze Spiel über, Francis Osagie eröffnete die zweite Halbzeit mit dem 4:0. Die Gäste gaben sich jedoch nicht auf und verkürzten. Auch auf das zwischenzeitliche 5:1 der Heimmannschaft durch Max Glöckner konnte man mit einem Tor antworten, zu mehr reichte es in dieser Partie aber nicht mehr. Somit bleiben die Gäste ohne Punkt und die SG Siegelbach/Erfenbach III wird erneut ihrem Ruf in dieser Saison gerecht und liefert ein weiteres torreiches Spiel.

FC Erlenbach II - SV Katzweiler III 1:0. Die beiden Mannschaften lieferten sich eine ausgeglichene Partie. Es gab die ein oder andere Chance auf beiden Seiten, zwingend wurde aber keine Elf. Das Tor des Tages erzielte dann Ahmed Abdikani in der 54. Minute. Anschließend drückte Katzweiler zwar noch, Erlenbach verteidigte aber konzentriert bis zum Schluss und behielt somit die drei Punkte Zuhause.

SG Eintracht Kaiserslautern II - NMB Mehlingen-Baalborn II 1:3. Die Gäste wollten ihren überragenden Saisonstart bestätigen und starteten auch gut in die Partie. Ali Abdeldayem Mohamed Aboudeif (19.) traf zur Führung. Das Spiel lief dann eine lange Zeit vor sich hin, bis es dann rund zwanzig Minuten vor Schluss ordentlich Fahrt aufnahm. Marc Gehrke (70.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Mehlingen-Baalborn ließ sich dies aber nicht gefallen und markierte fünf Minuten später die erneute Führung durch Florian Blass (75.). Kurz darauf erzielten die Gäste die Vorentscheidung durch Luca Glag (80.) und bauten damit ihren perfekten Saisonstart aus.

Gruppe Nord

TuS Bolanden II - TSG Zellertal II 2:0. Beide Mannschaften starteten mit zwei Siegen in die Saison, somit stand ein kleines Topspiel an. Bolanden übernahm das Zepter und übernahm die Führung nach einem Tor von Benjamin Kanoffsky (43.). Beide Teams lieferten sich eine knappe Partie, die Gastgeber behielten aber auch in Halbzeit zwei die Oberhand und erzielten durch Marcel Meßerschmidt (85.) kurz vor Schluss den umjubelten Siegtreffer. Somit muss Zellertal die erste Niederlage hinnehmen, Bolanden hingegen bleibt bei einem starken Saisonstart ohne Punktverlust.

SG Appeltal II - SG Stetten/Gauersheim II 2:1. Auch die Heimmannschaft startete gut in die Saison und wollte den Schwung mitnehmen. Die Highlights der Partie spielten sich in Halbzeit eins ab. In der 18. Spielminute gingen eben jene Gastgeber durch Silas Hexamer (18.) in Führung. Die Gäste steckten aber nicht auf und erzielten kurz vor der Halbzeit den zwischenzeitlichen Ausgleich in Person von Moritz Walldorf (41.). Als man gedanklich schon von einen Unentschieden zur Halbzeit ausging, kam Marius Hoffmann und erzielte praktisch mit dem Pfiff den 2:1 Führungstreffer. Diese Führung ließ sich die Heimmannschaft nicht mehr nehmen und brachte die Führung ins Ziel. Somit steht auch hier ein perfekter Saisonstart zu Buche.

SG Stetten/Gauersheim II - FV Kriegsfeld 7:0. Unter der Woche gab es noch die Partie zwischen der SG Stetten/Gauersheim II und dem FV Kriegsfeld. Die Gastgeber zeigten eine couragierte und dominante Leistung, die sich auch schon im Halbzeitstand ausdrückte. Max Schmahl (14.) und Jens Neurohr (22., 33.) brachten eine komfortable Führung ein. Nach dem Wiederanpfiff durfte Neurohr (48.) seinen Dreierpack vollenden, Hendrik Englert (65., 75.) sowie Marvin Mahler trafen zum Endstand der Partie.

FC Marnheim - SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II 2:1. Nach einem torlosen ersten Durchgang erzielte Calvin Zöll in der 51. Spielminute die Führung für die Hausherren. David Orban belohnte die Gäste für den nach dem Rückstand engagierten Auftritt mit dem 1:1-Ausgleich (75.). Doch schon im Gegenzug gelang es erneut Calvin Zöll für den FC Marnheim, die Führung wiederherzustellen. Das 2:1 war schließlich auch der Endstand.

FV Kriegsfeld - SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II 1:3. Im ersten Durchgang trafen Philip Hardt (6.) und Ulrich Teujiona (34.) zur 2:0-Pausenführung der Gäste. Nach Wiederanpfiff kam die Heimelf zunehmend besser ins Spiel. In der Folge netzte Lukas Kaufhold in der 73. Minute zum Anschluss und brachte den FV Kriegsfeld zurück in die Partie. Allerdings machte Alexander Radlinger mögliche Hoffnungen auf einen Punktegewinn für die Gastgeber zunichte, als er mit dem 3:1 für die Zweitvertretung der „Eiche“ den Auswärtssieg sicherte (76.).

SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen II - SV Gundersweiler II 1:5. Bereits im ersten Durchgang sorgten die Gäste für klare Verhältnisse. So trafen Philip Fingerhut (21.), Marcel Thamm (41.) und Maximilian Metzroth (43.) zur 3:0-Pausenführung des SV. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legte Alessandro Renzino den vierten Treffer nach (47.), ehe Marco Hasselmeier mit einem verwandelten Strafstoß Ergebniskosmetik für das Heimteam betrieb (58.). Der Treffer von Tim Pfeiffer in der 82. Minute bedeutete den Endstand zum 5:1-Auswärtserfolg für Gundersweiler II.

TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II - FC Shqiponja Kaiserslautern II 3:0. Ein Doppelpack von Pascale Simon (12., 30.) bedeutete die 2:0-Führung des TuS II zur Halbzeitpause. Silas Weber gelang in der 58. Spielminute der finale Treffer zum ungefährdeten und verdienten 3:0-Heimerfolg.