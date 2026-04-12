In der Gruppe Nord gewinnen alle drei Teams an der Spitze ihre Spiele. Dagegen kommt der VfL Kaiserslautern in der Süd-Gruppe überraschend in Siegelbach unter die Räder.

Gruppe Nord

SG Mannweiler/ Stahlberg II - SG Münchweiler/Als.-Langmeil II 1:6. Die Gäste mischen noch im Aufstiegsrennen mit, mussten sich aber erstmal schütteln, als Jonas Gebauer (8.) zum 1:0 für das Tabellenschlusslicht traf. Im Anschluss drückte die Auswärtself zwar, die Hausherren verteidigten das Tor jedoch leidenschaftlich und nahmen die Führung mit in die Pause. Nach dem Seitenwechsel konnte die SG Mannweiler/Stahlberg II dem Druck jedoch nicht mehr standhalten und musste einige Treffer hinnehmen. Erst drehte Willi Sautner (55., 61.) die Partie, im Anschluss erhöhten Lenas Dellmann (65.), Paul Scheidt (70.), Willi Sautner (71.) und Tim Iselborn (89.) und machten das Ergebnis deutlich.

TuS Ramsen II - SG Göllheim/ Dannenfels II 0:2. Die Gäste starteten gut und gingen in der 8. Spielminute durch Yves Guthy in Führung. Diese Führung nahmen die Gäste mit in die Pause. Auch in der zweiten Hälfte konnte Yves Guthy (47.) wieder früh treffen und erhöhte auf 0:2. Die Hausherren aus Ramsen bemühten sich darum, den Rückstand wieder aufzuholen, fanden aber gegen eine stabile Gästedefensive kein Durchkommen. Damit rangiert die SG Göllheim/Dannenfels II weiterhin souverän an der Tabellenspitze.

SG Münsterappel/ Gerbach/Niederhausen II - SG Stetten/ Gauersheim II 0:2. Die erste Halbzeit verging ohne viel Höhepunkte. Beide Teams trafen sich torlos zum Pausentee. Nach dem Seitenwechsel zeichnete sich so ziemlich das gleiche Bild. Beide wollten, jedoch konnte niemand zielstrebig genug vor dem Tor werden. Kurz vor dem Ende gelang es dann der SG Stetten/Gauersheim II dann doch, den berühmten „Lucky-Punch“ zu landen. Fritz Schmahl (83.) und Jeronymus Steuerwald-Ludwig (85.) konnten die Gäste per Doppelschlag in Führung bringen und sicherten somit den umkämpften Auswärtssieg.

TuS Finkenbach/ Waldgrehweiler II - SG Rockenhausen/Dörnbach/ Gundersweiler III 1:1. Die Gäste wollten einen Sieg, um ganz nah an Rang zwei zu springen. Eine umkämpfte Partie fand jedoch in Hälfte eins noch keinen Torschützen. Nach dem Seitenwechsel stieg der Druck für die Gäste, während die Hausherren gut dagegen hielten. Diese waren es dann auch, die in der 85. Spielminute in Führung gehen konnten. Pascal Stark traf für den TuS. Im Anschluss warf die SG dann alles nach vorne und belohnte sich auch. Philipp Mauß (90.) erzielte kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich. Somit müssen sich die Gäste mit einem Punkt zufriedengeben, bleiben aber weiterhin in Schlagdistanz zu Platz zwei der Tabelle.

FC Marnheim - FV Kriegsfeld 4:4. Die Hausherren konnten in der 7. Spielminute in Führung gehen, mussten aber bereits eine knappe Viertelstunde später den Ausgleich durch Lukas Kaufhold (21.) hinnehmen. Es dauerte aber nur eine Minute, ehe Ronny Balz (22.) den FC wieder in Führung brachte. Kurz vor der Pause gelang Jaden Andris (44.) dann der erneute Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel waren es dann erstmalig die Kriegsfelder, die durch Steven Fischer (53.) in Führung gehen konnten. Nur zwei Minuten später legte Maximilian Lawall (55.) nach und baute die Führung aus. Dies ließen die Marnheimer jedoch nicht auf sich sitzen und konnten durch einen Doppelschlag (62., 65.) wieder ausgleichen. Nach dieser wilden Phase klang die Partie ab und verlief bis zum Ende mit wenigen Höhepunkten. Damit trennten sich die beiden Mannschaften nach einer intensiven Partie mit einer Punkteteilung.

TuS Bolanden II - SV Neuhemsbach 5:1. Die Hausherren waren von Beginn an die deutlich bessere Mannschaft und machten es früh deutlich. Hamidullah Joshanpour (4., 18.) und Felix Kaegy (9., 22.) trafen für den TuS. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Abdul Rawofi (48.) zwar, dies war jedoch der einzige Höhepunkt für die Gäste. Jan Koppenhöfer traf kurz vor dem Ende noch einmal für Bolanden (90.) und rundete den deutlichen Heimsieg damit ab.

Gruppe Süd

SG Siegelbach/ Erfenbach III - VFL Kaiserslautern 4:0. In der ersten Hälfte überraschte Noel Hinkelmann (26., 41.) den Tabellenführer und sicherte den Hausherren eine komfortable 2:0 Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel wollte sich der VFL anders präsentieren, wurde aber von der SG Siegelbach/Erfenbach III in die Schranken gewiesen. Diogo Rodrigues (54.) und Noel Hinkelmann (59.) bauten die Führung weiter aus und sorgten damit für einen unerwartet hohen Sieg der Hausherren über den aktuellen Tabellenführer aus Kaiserslautern.

SV Mölschbach II - SV Katzweiler III 2:2. Die Gastgeber aus Mölschbach erwischten den besseren Start und gingen durch Moritz Haag (13.) in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Kevin Eble (40.) zwar für Katzweiler ausgleichen, in der Nachspielzeit erzielte Jens Wiedmann (45.+1) jedoch den erneuten Führungstreffer zugunsten des SV Mölschbach. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Hausherren die Führung zu verwalten, wurden in der 71. Spielminute aber kalt erwischt. Finn Mährlein erzielte den erneuten Ausgleich für Katzweiler. Im Anschluss neutralisierten sich beide Mannschaften und trennten sich mit einem Unentschieden.

FC Erlenbach II - SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II 4:1. Im Topduell des Spieltags konnten die Gäste früh in Führung gehen. Simon Pfleger (5.) war der Torschütze. Diese Führung brachte die SG dann auch sauber bis in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel schien der FC Erlenbach jedoch ordentlich Wut im Bauch zu haben, denn dieser überrollte die SG förmlich. Patrick Felger (49.), Ruben Stinner (50., 63.) und Amjad Kouja (67.) drehten die Partie und schraubten den Spielstand ordentlich in die Höhe. Die Gäste erholten sich davon nicht mehr und mussten eine bittere Niederlage im Kampf um Rang zwei hinnehmen.

TuS Hohenecken III - TDSV Kaiserslautern II. 7:2 Die Hausherren lenkten die Partie in Hälfte eins deutlich in Ihre Richtung und gingen durch Marco Scheer (20.), Max Pfaff (32.) und Lukas Finn Kohlruß (44.) deutlich in Führung. Nach dem Seitenwechsel konnte Kohlruß seinen Doppelpack schnüren (49.) und erhöhte auf 4:0. Dann begann eine Druckphase der Gäste, die durch Rigers Sina (50.) und Leonard Sina (69.) verkürzten. Im Anschluss kam jedoch nichts mehr vom TDSV und Hohenecken übernahm wieder die Kontrolle. Dominic Schanz (71., 73.) und Tobias Hoock (86.) schraubten den Spielstand hoch auf 7:2 und sorgten so für ein klares Ergebnis.

SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II - SG Siegelbach/Erfenbach III 6:1. Die Hausherren zeigten Ihre Ambitionen bereits in Hälfte eins deutlich und ließen den Gästen kaum eine Chance. Sandro Mühl (7.) und Rico Strohm (41., 43.) sorgten für ein deutliches 3:0 zur Pause. Nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste zwischenzeitlich ein kleines Aufbäumen in Form eines Tores von Fabian Heberger (69.) verzeichnen, dabei blieb es jedoch auch. Rico Strohm (80., 82.) und Luca Haußer (87.) konnten weitere Tore für die Gastgeber erzielen und machten den Heimerfolg deutlich.

TuS Olsbrücken II - FC Shqiponja Kaiserslautern II. Die Heimelf ist nicht angetreten.