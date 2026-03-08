Der freiwillige Absteiger VfL Kaiserslautern muss die zweite Saisonniederlage einstecken. Verfolger SG Niederkirchen nutzt die Gunst der Stunde allerdings nicht.

Gruppe Nord

FC Marnheim - TuS Finkenbach/ Waldgrehweiler II 2:3. Dieses Spiel fand bereits unter der Woche statt. Im Duell der Tabellennachbarn starteten die Hausherren besser und gingen durch Calvin Zöll (8.) früh in Führung. Diese hatte im Anschluss auch bis zur Pause bestand. Nach dem Seitenwechsel meldeten sich jedoch zügig die Gäste zu Wort, die durch eine Rote Karte des FC per Strafstoß ausgleichen konnten. Konrad Degenhardt (52.) war der Schütze. In der Folge wollte der TuS die Überzahl natürlich nutzen und spielte weiter nach vorn. Die Hausherren verteidigten jedoch stark und ließen lange nichts zu. In der 82. Spielminute durchbrach Konrad Degenhardt dann jedoch die Abwehr der Hausherren und drehte die Partie zugunsten der Gäste. Kurz darauf legte Jens Eich (86.) einen weiteren Treffer nach und baute die Führung weiter aus. Christian Mistler (90.+2) konnte danach zwar noch mal den späten Anschluss für Marnheim erzielen, mehr sprang für den FC aber nicht mehr heraus.

FC Kriegsfeld - SG Göllheim/ Dannenfels II 0:1. Dieses Spiel fand bereits unter der Woche statt. In Kriegsfeld machten die Gäste den ersten Zug und gingen durch Andi Berat in der 27. Spielminute in Führung. Diese hatte bis zum Pausentee bestand. Nach dem Seitenwechsel versuchte Kriegsfeld dem Tabellenführer irgendwie gefährlich zu werden, dieser aber zeigte sich abgezockt und konnte die knappe Führung bis zum Ende halten. Somit baut die SG Ihren Vorsprung an der Tabellenspitze wieder etwas aus.

SG Mannweiler/ Stahlberg II - FC Marnheim 0:9. Der Tabellenletzte hatte von Beginn an keine Chance gegen den FC und musste in Hälfte eins bereits einige Tore hinnehmen. Kevin Schäfer (11., 16.), Christian Mistler (20.), Sina Zelt (40.) und ein Treffer in der 35. Spielminute bescherten die deutliche Auswärtsführung zur Pause. Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich das gleiche Bild. Ronny Balz (55., 84.), Sascha Schmelzer (81.) und Christian Mistler (90.) schraubten den Spielstand in die Höhe und sicherten so den deutlichen Auswärtssieg.

TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II - SG Stetten/ Gauersheim II 2:2. Die Gäste konnten früh durch Jeronymus Steuerwald-Ludwig (13.) in Führung gehen. Jedoch meldeten sich die Hausherren noch vor der Pause zurück und erzielten durch Tim Rahn (38.) den Ausgleich. Mit diesem Gleichstand ging es dann in die Pause. Nach dem Seitenwechsel waren es dann aber erneut die Gäste, die durch einen Treffer in der 57. Spielminute in Führung gingen. Im Anschluss drückte der TuS auf den Ausgleich, die Gäste verteidigten jedoch intensiv und hielten ihr Tor sauber. Am ende fehlten jedoch wenige Minuten, da Marc Schäfer (90.) es doch noch schaffte die Abwehr der SG zu durchbrechen und den umjubelten Ausgleich zugunsten der Hausherren zu erzielen.

SG Rockenhausen/Dörnbach/ Gundersweiler III - SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II 4:0. Die Hausherren waren darum bemüht Rang zwei zu verteidigen und den Anschluss an die Spitze zu wahren. Diese Ambitionen setzte die Heimelf schnell um und sicherte sich durch Harouna Kongo (27.) und Joshua Helmut Krauß (33.) eine solide Pausenführung. Auch nach dem Seitenwechsel schafften es die Gäste nicht wirklich gefährlich zu werden und mussten stattdessen zwei weitere Treffer durch Moritz Jans (58., 75.) hinnehmen. Somit konnte die Heimelf einen souveränen Erfolg feiern und Rang zwei festigen.

TuS Ramsen II - FV Kriegsfeld 2:5. Die Gäste konnten in der 23. Spielminute durch Janis Stephan in Führung gehen. Die Freude der Führung hielt aber nicht lange an, denn nur zwei Minuten später glich Elias Osterritter (25.) für Ramsen aus. Kriegsfeld ließ sich aber nicht beirren und ging durch Pascal Kirchner (36.) erneut in Führung. Mit dieser knappen Führung ging es dann auch in die Pause. Nach dem Seitenwechsel legte Kriegsfeld nach und baute die Führung durch Janis Stephan (55.) und Lukas Kaufhold (60.) weiter aus. Jannik Hildmann (65.) konnte für Ramsen zwar noch einmal verkürzen, Lukas Kaufhold (82.) stellte den alten Abstand jedoch im Anschluss wieder her. Damit sicherten sich die Kriegsfelder einen verdienten Auswärtsdreier.

TuS Bolanden II - SG Appeltal II 2:0. Um den Anschluss an Rang zwei zu halten, benötigten die favorisierten Hausherren einen Sieg. Bolanden tat sich aber lange schwer, weswegen es torlos in die Pause ging. Auch nach dem Seitenwechsel fanden beide Mannschaften nicht die nötige Konsequenz vor dem Tor. Mit schwindender Spielzeit erhöhte Bolanden das Risiko und belohnte sich damit zum Ende auch. Dem Führungstreffer von Max Kugel (81.) folgte ein weiteres Tor (89.), was dem TuS einen wichtigen Sieg bescherte.

SSV Dreisen - SV Neuhemsbach 2:4. Im Duell der Erstmannschafts-Ligakonkurrenten schafften es die Dreisener nicht, aus dem Keller zu kommen. Es bleibt dunkel am Donnersberg, auch wenn Jens Gemünd schon früh traf, in der dritten Minute die Führung markierte. Als Moritz Köster in Minute 56 noch ein Tor draufsattelte, lagen die Gäste bereits mit 2:1 in Front. Pedro Machado (15.) und Yannick Hach (59.) hatten die Partie gedreht. Auch Kösters Ausgleich hatte nicht lange Bestand. Marc Tiano erzielte das 2:3 für die Gäste (59.), mit einem Eigentor machten die Gastgeber den Sack zehn Minuten später selber zu.

Gruppe Süd

SV Katzweiler III - TuS Hohenecken III 1:1. In einer umkämpften ersten Hälfte, die wenige Höhepunkte bot, fielen noch keine Tore. Nach dem Seitenwechsel schafften es die Hausherren aus Katzweiler, den ersten Schritt zu gehen. Carl Pfeiffer (66.) erzielte die Führung. Dies schien jedoch die Gäste aus Hohenecken zu befeuern, denn diese erzielten knappe zehn Minuten später den Ausgleich durch Jason Tzounis (76.). Im Anschluss spielten beide Teams auf den Lucky-Punch, der jedoch nicht mehr gelingen sollte. So trennten sich beide Teams mit einer Punkteteilung.

SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II - SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II 2:2. Die Rollenverteilung für dieses Spiel war klar. Dementsprechend erzielten die Gäste die frühe Führung durch Jan Hennig (11.), welche der Tabellenvorletzte jedoch in Person von Daniel Kettenring (14.) schnell wieder ausgleichen konnte. Im Anschluss konnten die Hausherren die Partie sogar durch Nils Oppermann (42.) drehen und sicherten sich somit die Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel spielten die Gäste natürlich nach vorne und konnten, mit ein wenig Glück, den Ausgleich durch ein Eigentor der Heimelf erzielen. Im Anschluss verteidigten diese den Spielstand jedoch leidenschaftlich und konnten sich somit einen Punkt gegen den Aufstiegsaspiranten sichern.

TDSV Kaiserslautern II - VfL Kaiserslautern 4:2. Der Tabellenführer eröffnete die Partie nach einer knappen halben Stunde durch Jonathan Djopnang (29.), der den Führungstreffer erzielen konnte. Knappe zehn Minuten später konnte der TDSV jedoch durch Ender Ayik ausgleichen. Somit ging es mit einem Gleichstand in die Pause. Nach dem Seitenwechsel konnten die Hausherren dann die Partie auf Ihre Seite ziehen und gingen durch Ender Ayik (52.) und Sofianne Kaddour (60.) in Führung. Der VFL brauchte jedoch nicht lange und kam durch Udo Reiß (66.) zum schnellen Anschluss. In der Folge bemühten sich die Gäste zwar um den Ausgleich, der TDSV schlug jedoch kurz vor dem Ende durch Eren Karagöz (88.) noch einmal zu und machte damit alles klar. Somit muss der Ligaprimus erneut federn lassen und lässt den Vorsprung auf den Rest der Liga schmelzen.

TuS Olsbrücken II – FSV Kaiserslautern 10:3. Die Reserve des TuS Olsbrücken fackelte ein regelrechtes Feuerwerk ab, auch wenn der FSV in der ersten Halbzeit dagegen hielt. Nach fünf Minuten stand es bereits 2:0 für die Gastgeber, ehe die Gäste in der 26. Minute den Anschlusstreffer durch Alan Ladd erzielten. Olsbrücken stellte in der 32. Minute auf 3:1, doch erneut traf Ladd (45.) zum Anschluss und dem daraus resultierenden 3:2-Pausenstand. Der TuS kam mit Torlust aus der Pause und erhöhte die zunächst knappe Führung bis zur 72. Minute auf 9:2. Auch wenn das Spiel bereits verloren war, netzte Ladd (85.) zum dritten Mal für die Gäste aus Kaiserslautern ein. Ein Eigentor (88.) des Tabellenletzten sorgte schlussendlich dafür, dass das Ergebnis zweistellig ausfiel. Die Tore für den TuS Olsbrücken II erzielten Christopher Heinrich (2., 68.), Ricardo-Noah Budek (5.), Tobias Diehl (32.), Christian Drumm (53., 67.), Alexander Hartmann (56.), Kilian Krehbiel (64.) und Steve Hörner (72.).

SV Mölschbach II – FC Erlenbach II 3:6. Im Stadtteilduell hatten die Gäste am Ende klar die Nase vorn – nicht zuletzt dank Maximilian Wetzel, der allein vierfach traf, den Start- (2. Minute) wie auch den Schlusspunkt (88. Minute, zuvor 11., 70.) im Erlenbacher Torreigen markierte. Neben Wetzel traf Patrick Felger doppelt (52., 74.). Für die Hausherren sorgte Doppeltorschütze Moritz Haag (46. und 61.) dafür, dass die Schlappe nicht zu hoch ausfiel. Den dritten Mölschbacher Treffer steuerten die Gäste selber bei (zum 1:2 in Minute 29).