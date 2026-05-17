Die wesentlichen Entscheidungen sind gefallen, die beiden C-Klasse-Meister stehen fest. Allein das Gerangel um Platz zwei in der Nord-Staffel verheißt noch etwas Spannung.

Gruppe Nord

SG Rockenhausen/Dörnbach/ Gundersweiler III - FC Marnheim 8:0. Die Hausherren dominierten das Spiel von Beginn an. Dies setzte die SG auch konsequent in Tore um. Harouna Kongo (21.), Justin Engelskircher (24.) und Moritz Jans (37., 38.) sorgten für eine deutliche Pausenführung. Auch nach dem Seitenwechsel fand der FC Marnheim kaum Mittel gegen eine motivierte Heimelf. Harouna Kongo (57.), Philip Fingerhut (59., 81.) und Justin Engelskircher (65.) legten vier weitere Treffer nach und sicherten damit den deutlichen Heimsieg.

SG Mannweiler/ Stahlberg II - FV Kriegsfeld 1:4. Nach einer torlosen ersten Hälfte schaffte es der Tabellenletzte mit Wiederanpfiff in Führung zu gehen. Björn Kowalkowski (47.) war der Torschütze. Dies schien jedoch etwas bei den Kriegsfeldern loszutreten, denn diese schalteten im Anschluss einen Gang hoch. Durch Noah Wicht (52.), ein Eigentor (56.), Jaden Andris (66.) und Samuel Matheis (69.) drehten die Gäste die Partie, woran sich bis zum Schlusspfiff auch nichts mehr änderte.

SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II - SG Stetten/ Gauersheim II 3:0. Wichtiger Schritt Richtung Vizemeisterschaft: Die Alsenz-Elf wahrt am vorletzten Spieltag ihre vorzügliche Ausgangsposition für den Gewinn der Vizemeisterschaft. Dank eines Zählers Vorsprung vor der SG Rockenhausen II kann es Münchweiler II aus eigenen Kräften schaffen – ein Sieg, und keiner kann mehr dran rütteln. Den Sieg über Stetten/Gauersheim verdanken die Hausherren einem Dreierpack von Willi Sautner. Für die Torjägerkrone wird’s nimmer reichen, weil Jannik Hildmann aus Ramsen zehn Treffer mehr auf dem Konto hat. Da müsste Sautner schon ganz gewaltig zulangen. Immerhin: Gegen Stetten/Gauersheim II hat er seine Saisontreffer 20 bis 22 markiert. Ein Tor fiel vor der Pause (25.), zwei danach (53./62.).

TuS Finkenbach/ Waldgrehweiler II - TuS Bolanden II 1:2. Im Kampf um Rang zwei konnten die Bolandener in der 37. Spielminute in Führung gehen. Arthur Mukhin war der Torschütze. Eine halbe Stunde später gelang Oskar Krajewski (67.) dann der zweite Treffer, ehe Marc Schäfer (78.) den Anschluss zugunsten der Hausherren schoss. Diese konnten aber in der Folge nicht mehr genug für einen Ausgleich zusammenbringen und mussten sich geschlagen geben.

SV Neuhemsbach - SG Göllheim/Dannenfels II 4:4. Den Führungstreffer der Hausherren von Yannick Hach (17.) konnte Clirim Fetahu (39.) für den Tabellenführer ausgleichen. Zu Beginn der zweiten Hälfte schienen die Gäste aber zusammenzubrechen, da Neuhemsbach durch Christian Laubscher (47.), Pedro Machado (55.) und Yannick Hach (58.) deutlich in Führung ging. Die SG gab sich aber im Stile eines Meisters nicht auf und startete die Aufholjagd. Clirim Fetahu (59.), Christian Seiler (67.) und Veli Gökalp (85.) konnten treffen und den Gästen somit noch einen Punkt am Ende sichern.

SSV Dreisen - SG Appeltal II 3:3. Philipp Klein war bereits nach sieben Minuten für die Gäste erfolgreich. Nico Roncoroni (18.) konnte zwar für Dreisen ausgleichen, Christian Müller (30.) brachte die Gäste aber nach einer knappen halben Stunde erneut in Führung. Dies war gleichbedeutend mit dem Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel sorgte Yannick Bumb (51.) dann für den erneuten Ausgleich, den Christian Müller (60.) dann ein zweites mal egalisierte. Doch die Dreisener gaben sich nicht auf und konnten durch Andreas Pohlmann (64.) ein drittes mal ausgleichen. Im Anschluss passierte dann nicht mehr viel, sodass beide Mannschaften mit einem Punkt nach Hause gingen.

SG Appeltal II - SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler III 2:2. Das Spiel fand bereits unter der Woche statt. Die Gäste waren der klare Favorit und konnten bereits nach fünf Minuten in Führung gehen. Justin Engelskircher war der Torschütze. Die Hausherren waren aber mit einem schnellen Gegenschlag durch Elias Herrgen (15.) zur Stelle. Dies war gleichzeitig der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel gelang es den Hausherren dann, die Partie komplett durch ein Tor von Christian Eich (52.) zu drehen. Die Führung hielt jedoch nur kurz, da wenige Minuten später durch ein Eigentor (59.) der Ausgleich fiel. Die Gäste machten in der Folge ordentlich Druck, konnten die heimische Schlussreihe aber nicht durchbrechen. Somit endete die Partie schlussendlich mit einem Unentschieden, dass den Gästen sicherlich zu wenig im Kampf um Rang zwei ist.

Gruppe Süd

SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II - FC Erlenbach II 0:2. Die Partie brauchte sehr lange, bis es zum ersten richtigen Highlight kam. Hendrik Hellriegel war in der 50. Spielminute zur Stelle und brachte die Erlenbacher in Führung. Die Hausherren bemühten sich um den Ausgleich, kamen aber gegen eine starke Defensive des FC nicht durch. Diese hingegen erhöhten in der 69. Spielminute durch Maximilian Lorenz. Im Anschluss spielten die Erlenbacher die Partie souverän runter und sicherten sich den Sieg. Damit sind Sie nicht mehr von Rang zwei zu verdrängen.

VfL Kaiserslautern - SV Katzweiler III 6:0. Trotz der vorzeitigen Meisterschaft ließ der VFL nicht nach und zeigte auch in dieser Partie eine starke Leistung. Kevin Jung (8.), Michael-Orlando Rheinfrank (34.) und Tiago Melo (43.) sorgten für eine komfortable 3:0 Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel zeichnete sich das gleiche Bild. Der VFL spielte nach vorne und konnte durch Firmin Cecillon (50., 68.) und Kevin Jung (75.) weitere Treffer nachlegen. Somit stand zum Ende ein deutlicher Heimsieg zu Buche.

FC Shqiponja Kaiserslautern II - SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II 4:0. Die Partie schien bereits zum Pausenpfiff entschieden, da Klodjan Domi (7.), Ardijan Krasniqi (13.) und Haki Hajdari (44.) für eine deutliche Heimführung zur Halbzeitpause sorgten. Auch nach dem Seitenwechsel gelang es den Gästen kaum Akzente zu setzen. Edison Spahiu (67.) konnte dagegen die Führung für die Hausherren ausbauen und rundete so den letztlich souveränen Erfolg des FC Shqiponja ab.

TuS Hohenecken III - SV Mölschbach II 5:0. In einer engen ersten Hälfte dauerte es bis zur 45. Spielminute, ehe der erste Treffer fiel. Titouan Blampain brachte die Gastgeber in Führung. Nach dem Seitenwechsel wurde es dann deutlicher. Ein Eigentor (54.), Jannis Lauer (67.), Jannik Kanter (85.) und Steven Leber (90.+4) führten zu den Treffern für Hohenecken und schraubten den Spielstand ordentlich in die Höhe. 5:0 war dann auch der Endstand.