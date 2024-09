In der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Gruppe Nord feierte der FC Shqiponja Kaiserslautern II einen späten Sieg gegen die SG Mannweiler/Stahlberg Dielkirchen II. In der Gruppe Süd trennten sich der SV Morlautern und der SV Enkenbach im Spitzenspiel mit einem Unentschieden. Der VfL Kaiserslautern II landete gegen den FSV Kaiserslautern zum wiederholten Male durch späte Tore einen Sieg.

Gruppe Nord

SG Appeltal II - SG Eiche Sippersfeld/ Lohnsfeld/ Neuhemsbach II 2:2. Aaron Hofmann brachte die Hausherren in der 18. Minute in Führung. In der 39. Minute sorgte Alexander Radlinger für den 1:1-Pausenstand. Pedro Machado drehte dann die Partie zugunsten der Gäste (75.). Nur sechs Minuten später traf Denis Klingenschmitt (81.) zum leistungsgerechten Remis.

SG Mannweiler/ Stahlberg/ Dielkirchen II - FC Shqiponja Kaiserslautern II 2:3. Haki Hajdari brachte Shqiponja in Front (30.). Noch vor der Pause erzielten die Gastgeber den Ausgleichstreffer in Form von Jawid Mohammadi (42.). Direkt nach dem Seitenwechsel sorgte Arlind Sop (48.) für die erneute Führung der Gäste. Kurz vor Ende glich Pascal Parlow erneut aus (82.), ehe Hajredin Spahija (85.) nur drei Minuten später zum 3:2-Auswärtssieg für Shqiponja traf.

TuS Bolanden II - TuS Finkenbach/ Waldgrehweiler II 3:0. Bereits nach vier Minuten lagen die Gastgeber dank des Treffers von Hamidullah Joshanpour in Führung. In Durchgang zwei sorgte ein Doppelschlag von Benjamin Kanoffsky (49., 52.) für die Vorentscheidung und den verdienten 3:0-Sieg.

SG Münchweiler/Als.-Langmeil II - TSG Zellertal II 1:1. Praktisch mit dem Pausenpfiff sorgte Jan Wissmann für die Führung der Hausherren. Ein direkt verwandelter Freistoß von Maximilian Müller in der 89. Minute brachte den Gästen den späten Ausgleich und eine leistungsgerechte Punkteteilung in einer sehr ausgeglichenen Partie.

FV Kriegsfeld - SSV Dreisen 5:1. In der 42. Minute brachte Sascha Deffner die Gäste in Führung. Direkt im Anschluss traf Pascal Kirchner zum 1:1-Pausenstand. In Durchgang zwei waren die Hausherren dann die deutlich stärkere Mannschaft und drehten mit vier weiteren Treffern die Partie deutlich zu ihren Gunsten. Tobias Engert (48.), Lukas Kaufhold (68.), erneut Kirchner (76.) und Sebastian Göbel (87.) sorgten für den verdienten 5:1-Heimerfolg.

Gruppe Süd

SG Siegelbach/Erfenbach III - NMB Mehlingen-Baalborn II 2:3. Der Tabellenführer lag bereits nach sieben Minuten durch Ali Aboudeif in Führung. Die Hausherren drehten jedoch noch vor der Pause das Spiel durch einen Doppelschlag von Alexander Preiser (30., 43.). In Durchgang zwei folgte dann der Doppelschlag der Gäste. Marc Oliver Forster (48.) und Sebastian Koch (48.) sorgten binnen 60 Sekunden für den Auswärtssieg.

SV Mölschbach II - SG Eintracht Kaiserslautern II 1:3. In den ersten sieben Minuten stellte Hector Sandler (4., 7.) bereits die Weichen auf Auswärtssieg für die Eintracht. Marc Gehrke legte in der 24. Minute noch das 0:3 nach. Maximilian Stegmann verkürzte mit dem Pausenpfiff auf 1:3. Nach einem torlosen zweiten Durchgang war die Zweitbesetzung der SG Eintracht Kaiserslautern allerdings der verdiente Sieger durch eine starke Anfangsphase.

VfL Kaiserslautern II - FSV Kaiserslautern II 4:2. Andrew Thompson (16.) und Magloir Azeufack (42.) brachten die Hausherren mit 2:0 in Führung. Noch vor der Pause verkürzte Daniel Schumacher (45.) auf 2:1. Nach dem Seitenwechsel traf Enrico Igel zum Ausgleich für den FSV (77.). Der VfL bewies jedoch, wie schon so oft in der Vergangenheit, seinen langen Atem und gewann die Partie kurz vor Schluss durch die Treffer von Dennis-Julian Bolzer (88.) und Leroi Djeuka (90.).

SV Morlautern II - SV Enkenbach 2:2. Im Spitzenspiel erzielte Shkodran Rexhaj den Führungstreffer der Gäste (19.). Nur sechs Minuten später glich Luis Rodriguez (25.) aus. Im zweiten Durchgang traf Spielertrainer Philipp Wißmann dann zur erneuten Gästeführung, ehe Morlautern spät per Elfmeter (87.) zum 2:2 ausgleichen konnte.