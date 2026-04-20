In bislang 17 Partien hat das Team vom Fußballsportverein nur ein einziges Pünktchen geholt. Jetzt ist der Knoten geplatzt: Beim ersten Sieg zeigte sich der FSV treffsicher.

Gruppe Nord

SG Göllheim/ Dannenfels II - SG Appeltal II 5:0. Der Tabellenführer zeigte früh Dominanz und führte durch Ramazan Andi (10.) und Christian Seiler (13., 18.) schnell mit drei Toren. Tanil Güder (40.) legte vor der Pause einen weiteren Treffer nach. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Hausherren einen Gang zurück, trafen trotz dessen noch einmal in der 60. Spielminute durch Christian Seiler. Im Anschluss lief die Partie ruhig dem Ende entgegen. Die Tabellenführung bleibt somit weiterhin gesichert bei den Gastgebern.

SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II - TuS Bolanden II 0:1. In Winnweiler fand das Top-Duell des Spieltags statt. Beide Mannschaften duellieren sich noch um Rang zwei. In einer umkämpften ersten Hälfte gab es noch keine Treffer auf der Anzeigetafel zu sehen. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste einen Blitzstart und gingen durch Hamza Abya (47.) in Führung. Im Anschluss drückten die Gastgeber natürlich auf den Ausgleich, fanden aber gegen eine starke Bolandener Defensive kein Durchkommen. Somit konnte sich der TuS einen knappen und wichtigen Sieg sichern, der Ihnen Rang zwei vorläufig festigt.

SG Rockenhausen/Dörnbach/ Gundersweiler III - SG Mannweiler/ Stahlberg II 8:0. Die Hausherren hatten gegen den Tabellenletzten von Beginn an die Oberhand und gingen durch Jonas Wilhelm (3.), Robin Adam (20.), Harouna Kongo (44.) und Alexander Rosch (45.+1) bereits in Hälfte eins deutlich in Führung. Nach dem Seitenwechsel legten Alessandro Renzino (56.), Harouna Kongo (79.), Philip Fingerhut (86.) und Kim Metzroth (87.) nach und sicherten somit einen mehr als verdienten Heimerfolg.

SG Stetten/ Gauersheim II - FC Marnheim 9:5. Den frühen Führungstreffer von Sebastian Skiendziel (3.), konnte Christian Mistler (36.) einige Zeit später ausgleichen. Vor der Pause schlugen die Gastgeber jedoch noch einmal zu und sicherten sich die Führung durch Sven Weishaupt (45.). Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein unterhaltsamer Schlagabtausch zwischen beiden Mannschaften. Malte Schmidt (54.), Kastriot Zhushi (56.), Patrick Ruth (57.) und Marcel Fürnkranz (66.) erhöhten deutlich für die Hausherren. Christian Mistler (67.) verkürzte, ehe Kastriot Zhushi (77.) und Patrick Ruth (80.) erneut für die SG zur Stelle waren. Michael Schleider (81.) traf postwendend für den FC, Kastriot Zhsushi (83.) stellte den alten Abstand wieder her. Zum Schluss durfte Sascha Wolf (86., 90.) zugunsten Marnheims noch doppelt treffen, ehe diese spektakuläre Partie Ihr Ende fand.

SV Neuhemsbach - TuS Ramsen II 2:4. Den Gästen gehörte Hälfte eins. Diese Dominanz wandelten Sie in Tore von Jannik Hildmann (8., 16., 36.) und David Luprian (9.) um. Nach dem Seitenwechsel lehnte sich Ramsen zurück und Neuhemsbach machte Druck. Marc Tiano (47.) und Luis Chamie (75.) konnten für die Hausherren verkürzen, für die ganz große Aufholjagd reichte es dann am Ende jedoch nicht mehr. Somit sicherte sich Ramsen den Auswärtssieg.

SSV Dreisen - TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II 2:2. Die erste Halbzeit verlief ohne viele Höhepunkte, ehe Moritz Köster (44.) kurz vor der Pause für die Dreisener traf. Nach dem Seitenwechsel verlief die Partie weiterhin recht ruhig, bis die Schlussphase begann. Marc Schäfer (79.) konnte erst für den TuS ausgleichen, Pascal Stark (88.) drehte die Partie kurz vor dem Ende dann sogar komplett. Der SSV ließ sich aber nicht unterkriegen und konnte in der 90. Spielminute durch Jens Gemünd noch den Ausgleich erzielen. Zum Ende trennten sich beide Mannschaften dann mit einer Punkteteilung.

Gruppe Süd

FC Shqiponja Kaiserslautern II - SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II 7:0. Die Hausherren waren schnell zur Stelle und führten bereits nach sieben Minuten mit zwei Toren. Haki Hajdari (6.) und Ardijan Krasniqi (7.) waren die Torschützen. Bis zum Ende der ersten Hälfte verlief die Partie dann eher ruhig. Im zweiten Durchgang fuhren die Hausherren dann noch mal zwei Gänge hoch und legten weiter nach. Haki Hajdari (46.), Arlind Sop (59., 65., 80.) und Ardijan Krasniqi (72.) schraubten das Ergebnis deutlich in die Höhe und sicherten dem FC einen deutlichen und verdienten Heimerfolg.

TuS Olsbrücken II - TDSV Kaiserslautern II 5:1. Im Duell der Tabellennachbarn fand Olsbrücken besser in die Partie und ging durch Andrej Ditzel (24.) in Front. Kurz vor der Halbzeit konnte Dominik Schaaf die Führung dann noch ausbauen. Auch direkt nach er Pause war der TuS wieder zur Stelle und Christian Drumm konnte erneut erhöhen (48.). Rigers Sina (50.) verkürzte kurz darauf für den TDSV, die Freude hielt aber nur kurz. Christian Drumm (61.) und Dominik Schaaf (66.) erhöhten auf 5:1 zugunsten der Olsbrücker und machten es erneut deutlich. Dieses Ergebnis hatte dann auch bis zum Schluss Bestand.

FC Erlenbach II - TuS Hohenecken III 0:0. In dieser Partie schafften es beide Mannschaften über 90 Minuten nicht, konsequent genug vor dem Tor zu werden. Somit mussten sich die Zuschauer eine eher träge Nullnummer anschauen, die beiden Mannschaften jedoch einen Punkt einbringt.

FSV Kaiserslautern - SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II 4:2. Die Gäste waren der klare Favorit, wurden aber von starken Hausherren in Hälfte eins überrascht. Sven Heyser (8.) und Sherif Rahma (18., 38.) brachten den Tabellenletzten überraschend deutlich in Führung. Joshua Paul (40.) konnte kurz vor der Pause zugunsten der Gäste verkürzen. Nach dem Seitenwechsel stellte Hakim Bouras (56.) den alten Abstand wieder her. Die SG lief in der Folge an und warf alles nach vorne, konnte aber lediglich nur noch einmal durch Lukas Armbrust (84.) verkürzen. Damit durfte der FSV Kaiserslautern den ersten, Sieg der Saison einfahren.

VfL Kaiserslautern - SV Mölschbach II. Der Gast ist nicht angetreten.