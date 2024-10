In der Gruppe Nord der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg feierte die SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II einen späten Sieg bei der Zweitbesetzung des SV Gundersweiler und bleibt damit ungeschlagener Tabellenführer. In der Gruppe Süd gelang es der Reserve des A-Klasse-Aufsteigers FC Erlenbach, unter der Woche zu Hause gegen die SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II und am Sonntag beim SV Mölschbach II jeweils einen Dreier einzufahren.

Gruppe Süd

SG Siegelbach/ Erfenbach III - SG Eintracht Kaiserslautern II 0:3. Im Mittelfeldduell erwischten die Gäste den besseren Start. Ibrahim Ali (21.) brachte die Eintracht Führung. Die Gäste dominierten die Partie in Halbzeit eins deutlich, was sich auch durch den zweiten Treffer für Kaiserslautern bemerkbar machte. Christian Steiner (34.) war der Torschütze.

In Halbzeit zwei veränderten sich dann die Spielanteile. Die Hausherren übernahmen die Kontrolle, vergaben jedoch kurz nach Wiederanpfiff einen Elfmeter. Auch in der Folge gelang es trotz der höheren Feldanteile nicht, einen Treffer zu erzielen. Dies wurde mit dem dritten Treffer der Gäste in der 85. Spielminute bestraft, die am Ende des Tages einen verdienten Sieg einfahren.

SV Mölschbach II - FC Erlenbach II 3:4. In Mölschbach sahen die Zuschauer eine ereignisreiche Anfangsphase. Ruben Stinner (2., 6.) brachte die Gäste innerhalb der ersten sechs Minuten per Doppelpack in Führung. Julian Clemens (9.) konnte schnell für die Hausherren verkürzen. Im Anschluss fiel sogar der Ausgleich durch Patrick Früh. Der FC Erlenbach riss die Partie aber wieder an sich und ging noch in Halbzeit eins durch Patrick Felger (32.) erneut in Führung. Nach der Pause behielten die Gäste mehr Spielanteile, bauten die Führung durch Peter Kunz (66.) aus. Die Schlussoffensive der Mölschbacher kam zu spät, Julian Clemens konnte zwar noch verkürzen und damit seinen Doppelpack vollenden, Punkte sprangen dabei jedoch nicht mehr heraus.

SV Mölschbach II - FSV Kaiserslautern 3:0. Diese Begegnung fand bereits unter der Woche statt. Nachdem der FSV am letzten Wochenende seinen ersten Saisonsieg feiern konnte, wollte man an die Leistung anknüpfen. Die Mölschbacher traten aber ebenso mit einem Sieg im Rücken an und starteten auch gut in diese Partie. David Volkholz markierte in der 19. Spielminute den Führungstreffer für die Gastgeber und den somit gleichbedeutenden Halbzeitstand. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte bestimmte Mölschbach die Partie und legte durch Gregor Weber (56.) nach. Dem FSV gelang nicht allzu viel, in der 76. Spielminute musste man dann auch den dritten Gegentreffer durch Marco Schmitt hinnehmen. Damit fuhren die Hausherren einen souveränen Heimerfolg ein, die Gäste konnten den Schwung des ersten Saisonsieges nicht in Punkte ummünzen.

FC Erlenbach II - SG Hochspeyer/ ASV Waldleiningen II 5:1. Die Hausherren begannen furios und erzielten praktisch mit der ersten Aktion die Führung. Peter Kunz (1.) war der Torschütze. Nur zehn Minuten später erhöhte Maximilian Wetzel für die Heimelf, Julian Kennel (23.) legte ebenfalls einen Treffer nach, noch bevor die erste halbe Stunde vergangen war. Bevor beide Mannschaften in die Kabinen gingen, meldeten sich die Gäste aber zurück und konnten in Person von Christoph Richter (37.) verkürzen. Die Erlenbacher ließen sich aber davon nicht beirren und lieferten auch eine starke zweite Hälfte ab. In Spielminute 63 stellte Heraldo Jorrin den alten Abstand wieder her. Kurz vor Ende der Partie setzte Joschuar Arold (89.) dann den Schlusspunkt und sorgte für ein mehr als deutliches Spielergebnis. Die Zweitvertretung des FCE bleibt mit diesem Sieg im gesicherten Mittelfeld, die Gäste müssen auf dem vorletzten Platz verweilen.

TDSV Kaiserslautern II - FSV Kaiserslautern 6:1. Der TDSV erwischte den besseren Start und ging durch Kemal Altug (4.) früh in Führung. Auch im Anschluss kontrollierten die Hausherren das Spielgeschehen. Senay Abrahaley konnte in der 28. Spielminute erhöhen. Dies war gleichzeitig der Pausenstand. Das Bild veränderte sich auch in der zweiten Hälfte nicht. So legten die bisherigen Torschützen Abrahaley (60.) und Altug (67.) jeweils noch einen Treffer drauf. Im Anschluss konnte Doinel Branda (71.) zwar für die Gäste verkürzen, Gökhan Menekseli (75.) und Patrick Martin (83.) ließen aber keine Zweifel aufkommen und sorgten für einen deutlichen Heimsieg des TDSV. Dieser klettert auf Rang neun, die Gäste bleiben auf dem letzten Rang sitzen.

SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II - SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II 3:4. In einem umkämpften Spiel konnten sich die Gäste etwas überraschend gegen die Hausherren durchsetzen. Damit bauen die Gäste ihren Abstand zum Tabellenletzten etwas aus, die Gastgeber bleiben im oberen Tabellenmittelfeld.

Gruppe Nord

SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen II - TuS Bolanden II 0:4. Spielstarke Gäste führten nach den Treffern von Felix Schalk (18.) und Leon Sonek (44.) zur Pause mit 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren unterlegen und chancenarm. Die Bolanden-Reserve erhöhte in der Schlussphase durch die Tore von Jan Koppenhöfer (76.) und Jason Ehrhard (85.) zum 4:0-Endstand.

SG Stetten/Gauersheim II - FC Shqiponja Kaiserslautern II 7:1. Die Hausherren starteten fulminant in die Partie, dabei traf Nico Schulz schon nach 20 Minuten dreifach (10., 11., 20.). Getuar Hajdini erzielte kurz vor dem Gang in die Kabine das 1:3 für die Gäste (40.). In der zweiten Spielhälfte legte die Heimelf weitere Treffer nach: Jens Neurohr (47.), Patrick Hartmann (60.), Jonas Steingass (75.) und erneut Nico Schulz (85.) netzten zum deutlichen 7:1-Endstand.

SV Gundersweiler II - SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II 0:2. Nach einer torlosen ersten Halbzeit avancierte Ulrich Teujiona spät zum Matchwinner für die Zweitvertretung der „Eiche“, indem er die beiden spielentscheidenden Treffer erzielte (84., 90.+2).

FC Marnheim - SSV Dreisen 5:1. Die frühe Gästeführung, zu der Dennis Bumb nach 18 Minuten traf, wandelte der FC Marnheim zur Pause in eine 2:1-Führung um. Die beiden Treffer gelangen dabei Kevin Schäfer (37., 45.+3). Nach dem Seitenwechsel kam von den Gästen zu wenig. So gelang es den Hausherren, ihre Führung durch die Trefffer von Christian Mistler (59.), Ronny Balz (86.) und Calvin Zöll (90.+5) zum schlussendlich klaren 5:1-Heimerfolg auszubauen.