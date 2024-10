In der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Süd düpierte der SV Enkenbach chancenlose Gegner nach allen Regeln der Fußballkunst. Der SV Mölschbach II erkämpfte sich vor heimischer Kulisse mit viel Moral einen Arbeitssieg. In der Nord-Gruppe gelang allein der Zweitvertretung der SG Mannweiler ein Sieg. Drei Spiele endeten remis.

Gruppe Nord

SG Mannweiler/ Stahlberg/ Dielkirchen II – TuS Finkenbach/ Waldgrehweiler II 2:1. Zur Pause führten die Gastgeber dank der Tore von Steven Kirsch (28.) und Adriano Weiß (30.) mit 2:0. Finkenbach gelang lediglich der Anschlusstreffer durch Silas Weber in der 78. Minute.

SG Appeltal II – SSV Dreisen 2:2. Schlusslicht Dreisen holt einen Punkt beim Tabellensiebten und fährt damit den dritten Punkt der Saison ein. Für die Reserve der SG Appeltal ist es das dritte Remis in Folge und das sechste sieglose Spiel.

FC Marnheim – SG Eiche Sippersfeld/ Lohnsfeld/ Neuhemsbach II 1:1. Steffen Mangold sorgte nach nur neun Minuten für die Gasteführung. Direkt nach dem Seitenwechsel erzielte Ronny Balz (48.) den Marnheimer Ausgleichstreffer. Die bis dahin sehr fair geführte Partie wurde im weiteren Verlauf etwas ruppiger. So sahen auf beiden Seiten jeweils drei Akteure im zweiten Durchgang den Gelben Karton. Am Ende blieb es jedoch beim leistungsgerechten Remis.

SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II – FC Shqiponja Kaiserslautern II 2:2. Hussam Dalli sorgte für die frühe Führung der Gastgeber (5.), die es danach verpassten den Spielstand zu erhöhen. Nach dem Seitenwechsel erzielte Getuar Hajdni (49.) den Ausgleich. Exakt zehn Minuten später traf erneut Dalli zur 2:1-Führung der SG. Liridon Spahija stellte in der 73. Minute erneut auf remis. Danach handelte sich Shqiponja noch zwei Platzverweise ein, die Gäste schafften es allerdings trotz Unterzahl den Punkt aus Münchweiler zu entführen.

Gruppe Süd

SG Siegelbach/ Erfenbach III - SG Hochspeyer/ ASV Waldleiningen 4:0. Die Gastgeber führten nach den Treffern von Sinan Tokgöz (22.) und Miguel Lechuga (36.) zur Pause mit 2:0. An diesen Kräfteverhältnissen änderte sich auch im zweiten Durchgang nichts, so schnürte Alexander Preiser einen Doppelpack (50., 85.) zum 4:0-Endstand der Heimelf.

SG Niederkirchen/ Morbach/ Heiligenmoschel - NMB Mehlingen-Baalborn II 3:1. Zwei Treffer von Björn Stell (32., 34.) brachten die 2:0-Pausenführung der SG. Nach Wiederanpfiff verkürzte Jules Dörrschuck für die Gäste (62.), ehe Andre Maue den alten Abstand wiederherstellte und den Heimerfolg sicherte (87.)

SV Mölschbach II - VfL Kaiserslautern II 1:0. Der „goldene Treffer“ gelang Robin Cußnick kurz vor dem Gang in die Kabine. Die Mölschbacher Reserve verteidigte in Hälfte zwei diszipliniert und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

FC Erlenbach II - SG Eintracht Kaiserslautern II 1:4. Die Gäste gingen nach den Treffern von Marc Gehrke (10.) und Fabian Manz (17.) früh mit 2:0 in Front. Maximilian Lorenz erzielte noch vor dem Pausenpfiff den Anschlusstreffer (38.). Nach dem Seitenwechsel sorgten zwei Tore von Hector Sandler (56., 73.) für klare Verhältnisse zugunsten der Eintracht-Reserve.

TDSV Kaiserslautern II - SV Enkenbach 1:11. Die Gäste zeigten einen fulminanten Auftritt und ließen der TDSV-Zweitvertretung überhaupt keine Chance. Am Ende stand für die Mannschaft von Trainer Philipp Wißmann ein klarer 11:1-Auswärtssieg.

SV Morlautern II - FSV Kaiserslautern 9:1. Die Hausherren bestimmten von Beginn an das Geschehen und boten dem Heimpublikum einen rundum verdienten Kantersieg. Dabei trafen für die zweite Mannschaft des SVM Yannis Bender, Mohamed-Amin Soula, Berzan Kaya, Christian Gradl (2) und Dominik Fuchs (4). Björn Will gelang der Ehrentreffer des FSV.

Achter Spieltag

Bereits unter der Woche ist ein Spieltag ausgetragen worden. Bei den Spielen am Mittwoch und am folgenden Feiertag musste unter anderem Südgruppen-Schlusslicht FSV Kaiserslautern erneut mächtig leiden. Am Mittwochabend machte die Zweite des SV Erlenbach beim Schützenfest am Kniebrech gleich das Dutzend voll. In der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord festigt der TuS Bolanden II seine Spitzenposition.

C-Klasse Nord

SSV Dreisen - TuS Bolanden II 3:5. Der TuS wollte in Dreisen die Tabellenführung ergattern, der SSV hingegen seinen ersten Saisonsieg. Bolanden erwischte den besseren Start und ging bereits in der 2. Spielminute durch Michael Hahn in Führung. Daraufhin behielten die Gäste die Spielkontrolle und legten durch Hamidullah Joshanpour (22.), erneut Michael Hahn (36.) und Gino Meyer (45.) noch in Halbzeit eins drei weitere Tore nach. Die Angelegenheit wirkte klar, auch weil Yannic Krieger in der 54. Spielminute noch zum fünften Treffer für die Gäste netzte. Doch innerhalb von zehn Minuten erzielten die Gastgeber durch Jens Gemünd (55., 65.) und Kai Gerber (60.) drei Treffer und gaben der Partie somit wieder ordentlich Feuer. Der TuS kämpfte aber dagegen an und konnte die Führung übers Ziel bringen. Somit steht die Tabellenführung für die Gäste, der SSV muss trotz kämpferischer Leistung weiter auf den ersten Sieg warten.

SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II – SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen II 4:0. Durch zwei verwandelte Elfmeter von Steffen Mangold (26.) und Sebastian Braun (40.) lagen die Hausherren zur Pause mit 2:0 in Führung. Auch im zweiten Durchgang hatten die Gastgeber mehr vom Spiel und erhöhten um zwei weitere Tore. Nicola Iovannitti (66.) und erneut Mangold (82.) trafen zum verdienten 4:0-Heimsieg und stehen damit als einzige ungeschlagene Mannschaft auf Tabellenplatz drei.

TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II – SG Appeltal II 0:0. Die ereignisarme Partie endete torlos. Die Reserve der SG Appeltal verliert damit an Boden und rutscht von Tabellenplatz fünf auf Tabellenplatz sieben. Die Zweitbesetzung des TuS Finkenbach/Waldgrehweiler bleibt unverändert auf Platz acht.

FC Shqiponja Kaiserslautern II – FC Marnheim 3:1. Christian Selle brachte Marnheim nach 13 Minuten in Führung. Noch vor der Pause drehte Shqiponja die Partie dank der Treffer von Shpejtim Krasniqi (33.) und Arlind Sop (40.) auf 2:1. Nur zwei Minuten später handelten sich die Hausherren allerdings eine Rote Karte ein und mussten dementsprechend in Unterzahl das Spiel beenden. In der 85. Minute sorgte Hajredin Spahija (85.) dann für die endgültige Entscheidung. Sein verwandelter Strafstoß bescherte dem FC Shqiponja Kaiserslautern den dritten Sieg in Serie.

C-Klasse Süd

FSV Kaiserslautern - FC Erlenbach 1:12. Der FSV wollte die ersten Punkte der Saison einfahren. Die Gäste von der Zweitvertretung des FC Erlenbach nahmen jedoch von Beginn an das Heft in die Hand und trafen per frühem Doppelschlag durch Joschuar Arold (8.) und Patrick Felger (10.). Peter Kunz (23.), Julian Kennel (32.) und Ruben Stinner (43.) schraubten das Ergebnis noch vor der Pause in die Höhe. Nach der Pause schaltete der FC eher noch einen Gang hoch als herunter. Patrick Felger (73.), Julian Kennel (73.), Peter Kunz (75.) sowie Amjad Kouja (53., 82.) schnürten jeweils ihren Doppelpack. Doniel Branda (84.) konnte für die Gastgeber noch einen Treffer der Kategorie „Ergebniskosmetik“ erzielen. Raef Bhat (88.) legte anschließend aber für die Gäste noch mal einen drauf. Somit bleibt der FSV weiterhin ohne Punktgewinn, die Erlenbacher klettern auf Platz sechs.

NMB Mehlingen-Baalborn II – TDSV Kaiserslautern II 3:2. Beide Mannschaften fanden nach langem Abtasten erst spät so richtig ins Spiel. Senay Abrahaley (43.) erzielte den Führungstreffer für den TDSV, ehe Max Altenhof (45.+1) quasi mit dem Pausenpfiff zum 1:1 traf. Marc Forster (56.) stellte dann die Führung für die Hausherren her. Doch auch diese Führung währte nicht lange. Nur zwei Minuten später glich Gökhan Menekseli (58.) aus. Der Tabellenführer drängte jedoch ganz klar auf den Sieg und erkämpfte sich diesen letztendlich. Ali Aboudeif (72.) netzte zum knappen aber verdienten 3:2-Heimsieg ein, mit dem die Reserve des NMB Mehlingen-Baalborn vorübergehend den Platz an der Sonne festigt.

SG Eintracht Kaiserslautern II – VfL Kaiserslautern II 1:0. Das stadtinterne Derby ging durch den Treffer von Moritz Scheidel in der 14. Minute an die SG Eintracht. Die SG Eintracht Kaiserslautern II springt dadurch von Tabellenplatz sechs auf Platz vier. Die Zweitbesetzung des VfL verliert einen Tabellenplatz und rutscht von Position sieben auf acht.

SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II – SV Morlautern II 1:1. Praktisch mit dem Pausenpfiff ging der Underdog in Führung. Tim Korfmann erzielte in der zweiten Minute der Nachspielzeit das 1:0. Erst spät konnte die Reserve des Oberligisten eine ihrer Chancen nutzen und schaffte zumindest noch den Ausgleich. In der 80. Minute traf Denis Reinauer-Köcher zum 1:1 und rettete dem SVM den Punkt.