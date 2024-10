In der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg Nord verliert die Zweitvertretung des TuS Bolanden im Heimspiel nach 2:0-Führung. Der TuS Zellertal II feiert eine Tor-Gala. In der Süd-Gruppe überzeugt der bisher ungeschlagene Primus FC Enkenbach weiterhin und feiert im Heimspiel den nächsten Kantersieg.

SG Mannweiler/ Stahlberg/ Dielkirchen II - SSV Dreisen 0:4. Die Gäste starteten gut in die Partie und gingen nach sechs Minuten durch den Treffer von Sascha Deffner in Führung. Kurz vor dem Gang in die Kabine legte erneut Deffner das 2:0 nach (43.). Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste spielbestimmend und erhöhten durch die Treffer von Jens Gemünd (54.) und abermals Sascha Deffner (72.) zum 4:0-Endstand.

TuS Bolanden II - SG Münsterappel/ Gerbach/Niederhausen II 2:3. Auf den Doppelpack von Heimakteur Hamidullah Joshanpour (13., 33.) antworteten die Gäste mit Treffern von Aaron Hofmann (36.) und Benjamin Brandt (39.) zum 2:2-Ausgleich noch vor der Pause. Nach Wiederanpfiff gestaltete sich die Partie ausgeglichen. Nach 71 Minuten netzte Patrick Scheid zur Führung der Gäste, die diese über die Zeit bringen konnten und sich so die drei Punkte in der Fremde verdienten.

TuS Finkenbach/ Waldgrehweiler II - FC Marnheim 2:0. Das 1:0 der Hausherren durch den frühen Treffer von Marc Schäfer (7.) bedeutete zugleich den Pausenstand. In einer intensiven Begegnung blieb der TuS auch im zweiten Durchgang tonangebend. Erneut Marc Schäfer legte so das 2:0 zum souveränen Heimerfolg nach (69.).

SG Eiche/ Sippersfeld/ Lohnsfeld/ Neuhemsbach II - SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II 3:1. Durch ein Traumtor von Alexander Müller ging die Heimelf bereits nach drei Minuten in Führung. Nach gut einer halben Stunde legte Tom Vögele das 2:0 für die bisher ungeschlagene „Eiche“-Reserve nach (33.). Im zweiten Spielabschnitt zeigten sich die Gäste bemüht und kamen durch das Tor von Patrick Weiber zum Anschluss (68.). Doch mit der letzten Aktion des Spiels machten die Gastgeber den Sack zu - Lukas Kober netzte zum 3:1-Endstand (90.+4).

TuS Zellertal II - FV Kriegsfeld 6:1. Durch die frühen Treffer von Dominik Schreiner (7.) und Luca Bosle (8.) kamen die Hausherren zur späteren, komfortablen 2:0-Pausenführung. Nach Wiederanpfiff legte Lucas Angst das dritte Tor nach (57.), ehe Pascal Kirchner mit einem verwandelten Strafstoß zum Kriegsfelder „Ehrentreffer“ (61.). Anil Brandt (72.), Vinzenz Scheu (74.) und Maximilian Merkel (88.) erhöhten in der Schlussphase auf 6:1, was dann den Endstand bedeutete.

Gruppe Süd

NMB Mehlingen-Baalborn II - SV Katzweiler III 3:3. In einer spektakulären ersten Hälfte kamen die Gäste nach den Treffern von Niclas Uhl (5.) und Lukas Henkel (16.) zum 2:0-Vorsprung. Doch den Hausherren gelang es, mit den Treffern von Yannik Zapp (31., 44.) und Taib Hyseni (36.), den Spielstand noch vor dem Gang in die Kabine auf den Kopf zu stellen. In der zweiten Hälfte glich Lukas Henkel zum letztendlichen 3:3-Endstand aus (55.).

VfL Kaiserslautern II - FC Erlenbach II 2:2. Kurz vor dem Pausenpfiff kamen die Gastgeber durch das Elfmetertor von Thorsten Dein zum 1:0 (42.). Die Erlenbacher Reserve kam gut aus der Kabine und drehte den Spielstand durch die Treffer von Amjad Kouja (52.) und Maximilian Lorenz (58.). Doch die Heimelf traf in Form von Thorsten Frei zum 2:2 (69.). Somit kam es zur insgesamt gerechten Punkteteilung.

SG Eintracht Kaiserslautern II - SV Morlautern II 2:2. Im Verfolgerduell kam die Zweitvertretung des SV Morlautern nach den ersten 45 Minuten zu einer verdienten 2:0-Führung zur Pause. Doch die Hausherren zeigten in Durchgang zwei eine deutliche Leistungssteigerung und belohnten sich vor heimischem Publikum mit dem Punktgewinn.

FSV Kaiserslautern - SG Siegelbach/Erfenbach III 3:1. Mit viel Spielfreude und zielstrebigem Offensivfußball erspielte sich der FSV Kaiserslautern in der ersten Hälfte nach den Treffern von Doinel Branda (7.) und Enrico Igel (20, 39.) eine 3:0-Führung. Unmittelbar vor der Halbzeitpause verkürzte Mark Baumann für die SG (44.). Nach dem Seitenwechsel fielen hingegen keine weiteren Treffer.

SV Enkenbach - SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II 7:1. Der SV Enkenbach bestimmte von Beginn an das Spielgeschehen und ließen klar unterlegenen Gästen quasi keine Chance. Mit einem Hattrick vor der Pause und einem weiteren Treffer in Hälfte zwei avancierte dabei Heimakteur Shkodran Rexhaj zum Matchwinner. Der Spielverlauf: 1:0 Shkodran Rexhaj (13.), 2:0 Shkodran Rexhaj (36.), 3:0 Shkodran Rexhaj (42.), 4:0 Ali Gökce (52.), 4:1 Marvin Forrell (53.), 5:1 Shkodran Rexhaj (67.), 6:1 Philipp Wissmann (75.), 7:1 Philipp Mayer (86.).