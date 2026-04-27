Die SG Göllheim/Dannenfels II ist uneinholbar enteilt. In der C-Klasse Nord birgt das Duell um Platz zwei Spannung – und wie. Rockenhausen III hält jetzt die besten Karten.

Gruppe Nord

TuS Bolanden II - SG Rockenhausen/Dörnbach/ Gundersweiler III 0:1. Im Topspiel des Spieltags erwischten die Gäste den besseren Start und gingen durch Harouna Kongo (14.) früh in Führung. Dies war auch gleichzeitig der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel waren die Bolandener unter Zugzwang, fanden aber keine Mittel, um die Gäste-Defensive zu durchbrechen. Die SG verteidigte leidenschaftlich bis zum Schluss und konnte sich am Ende die drei Punkte sichern. Damit konnte man gleichzeitig am TuS Bolanden vorbeiziehen.

SG Mannweiler/ Stahlberg II - SSV Dreisen 2:10. Die Gäste überrollten die Heimelf von Beginn an. Nico Roncoroni (3., 10., 21.) und Yannick Bumb (15., 43.) sorgten bereits in Hälfte eins für eine Führung von 0:5. Auch nach dem Seitenwechsel zeichnete sich das gleiche Bild. Max Köhler (48.), Furkan Önder (61.), Nico Roncoroni (70.) und Yannick Bumb (76., 85.) machten es zweistellig. Christian Körber (80., 88.) konnte kurz vor dem Ende für kleine Akzente im Trikot der Gastgeber sorgen, die aber am Spielstand nicht viel änderten. Zum Schluss stand ein deutlicher Sieg des SSV Dreisen zu Buche.

SG Stetten/ Gauersheim - FV Kriegsfeld 1:2. Die Hausherren verloren ihr zweites Spiel in dieser Woche knapp mit 1:2, was die Chancen auf Platz zwei wohl schwinden lässt. Kriegsfeld bleibt weiter dran. Dank Jakob Becher und Tobias Engert, die die Partie drehten. Kurz vorm Halbzeitpfiff hatte nämlich Moritz Grünert die Hausherren in Front gebracht. Sechs Minuten nach Wiederbeginn markierte Becher den Ausgleich, erst spät (neun Minuten vor Schluss der regulären Spielzeit) bog Engert die Sache zugunsten der Gäste.

SG Appeltal II - SV Neuhemsbach 1:3. Die Neuhemsbacher kamen gut in die Partie und gingen durch Mario Diehl (13.) in Führung. Mit dieser knappen Führung ging es dann auch in die Pause. Nach dem Seitenwechsel behielten die Gäste die Spielkontrolle und konnten durch Maximilian Kempf (65.) und Yannick Hach (80.) die Führung weiter ausbauen. Jonas Hofmann (90.) setzte mit seinem Ehrentreffer für die Heimelf den Schlusspunkt der Partie.

FC Marnheim - SG Göllheim/ Dannenfels II 1:8. Der Tabellenführer zeigte keine Gnade und verteidigte seinen Platz an der Sonne weiter mit starken Leistungen. Vor allem Christian Seiler beeindruckte: Dank seines Fünferpacks rückt er in der Torschützenliste dem Führenden Jannik Hildmann aus Ramsen bis auf einen Treffer auf die Pelle (27/26). Trotz der fünf Tore: Ein Hattrick war nicht dabei. Denn seine Teamkameraden funkten immer wieder dazwischen. Nachdem Seiler zwei Buden in vier Minuten gemacht hatte (20., 24.), traf Ferhan Önder (39.) mal schnell, eher wieder Seiler dran war (39.) und Wael Alali den 5:0-Halbzeitstand besorgte (41.). In Hälfte zwei durfte Ramazan Andi vorlegen (52.), ehe Seiler noch doppelt (77., 83.) zuschlug. Fast tragisch für die Marnheimer Gastgeber: Nicht mal ihren Ehrentreffer brachten sie selbst zustande, sondern brauchten dafür Schützenhilfe von Eigentorschütze Lucas Thorsten Armbruster in der Schlussminute.

SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II - TuS Ramsen II abgesagt. Der Gast ist nicht angetreten.

SG Stetten/Gauersheim II - SG Mannweiler/Stahlberg II 1:2. Das Spiel fand bereits unter der Woche statt. In Gauersheim konnte der Tabellenletzte die ersten Akzente setzen und ging durch Tolga Erdikmen nach 35 Minuten in Führung. Erst in Hälfte zwei konnten die Hausherren zurückschlagen und glichen durch Fritz Schmahl (56.) aus. Die Gäste zeigten aber Moral und sicherten sich in der 82. Spielminute durch Sascha Theiß die erneute Führung. Davon erholten sich die Gastgeber nicht mehr und mussten die drei Punkte an das Schlusslicht abgeben. Diese konnten eine fröhliche Heimfahrt antreten.

TuS Ramsen II - SG Appeltal II 5:2. Das Spiel fand bereits unter der Woche statt. In Ramsen waren Jannik Hildmann (5., 33.) und Jan Zimmer (20.) dafür verantwortlich, dass der Spielstand zur Pause deutlich in Richtung des TuS ausschlug. In Hälfte zwei bemühten sich die Gäste und konnten in der 70. Minute durch Philipp Klein verkürzen, ehe Jannik Hildmann (77.) den alten Abstand wiederherstellte. Dieses Spiel wiederholte sich noch einmal, als Louis Berg (90.) erneut verkürzte und Iulian Grozavu (90.+3) abermals den alten Abstand wiederherstellte. Damit sicherten sich die Ramsener einen ungefährdeten Sieg.

Gruppe Süd

SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II - SV Katzweiler III 2:3. Den Blitzstart der Gäste durch Sebastian Kunze (4.) konnte Tim Keller (40.) kurz vor der Pause wieder ausgleichen. Kurz nach dem Seitenwechsel zogen die Hausherren die Partie dann durch den Treffer von Patrick Kullmer (53.) komplett auf ihre Seite. Die Gäste aus Katzweiler steckten aber nicht auf und waren in den letzten zehn Minuten der Begegnung zur Stelle. Philipp Simonis (80.) und Konstantin Getman (87.) konnten die Führung wieder auf die Seite der Gäste holen. Daran konnten die Hausherren nichts mehr ändern und mussten sich geschlagen geben.

TuS Olsbrücken II - TuS Hohenecken III 2:3. Die Gäste erwischten eine herausragende Viertelstunde vor dem Ende der ersten Halbzeit und stellten durch Max Pfaff (30.), Tobias Hoock (39.) und Jannis Lauer (43.) auf 0:3. Daniel Janssen (45.+1) konnte zugunsten des TuS Olsbrücken immerhin noch vor dem Pausenpfiff verkürzen. Im zweiten Durchgang machten die Hausherren ordentlich Druck und belohnten sich auch mit einem weiteren Treffer durch Michael Walter (79.). Hohenecken verschloss im Anschluss das eigene Tor jedoch komplett und ließ nichts mehr zu. Olsbrücken konnte den zu hohen Rückstand nicht mehr aufholen.

SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II - TDSV Kaiserslautern II 2:7. Die Gäste gingen durch Treffer von Samet Sahin (10.) und Rigers Sina (37.) komfortabel in Führung, ehe Alexander Haberer (40.) den Anschluss erzielen konnte. Die Gäste reagierten aber sofort und stellten durch Bekir Uyur (42.) den alten Abstand wieder her. In Hälfte zwei war es dann eine noch deutlichere Angelegenheit. Rigers Sina (60.), Murat Sahin (70., 73.) und Ashraf Saad (78.) bauten die Führung deutlich aus. Niklas Schaak (85.) betrieb in der 85. Spielminute dann noch etwas Ergebniskosmetik zugunsten der Gastgeber.

FSV Kaiserslautern - FC Erlenbach II 3:4. Nach dem ersten Saisonsieg in der letzten Woche startete der FSV auch in diesem Spiel gut und konnte zur Pause durch ein Tor von Sherif Rahma (28.) führen. Nach dem Seitenwechsel bäumten sich die Gäste aus Erlenbach aber auf und drehten die Partie durch Patrick Felger (49., 59.) und Tobias Saß (66.). Maximilian Saar (76.) brachte den FSV dann mit seinem Anschlusstreffer wieder heran, dann war es aber erneut Saß (86.) der den alten Abstand wiederherstelle. Der erneute Anschlusstreffer der Hausherren, diesmal von Sherif Rahma (87.), reichte nicht um am Ende noch etwas Zählbares zu erreichen. Die Erlenbacher durften sich somit über drei Punkte freuen.