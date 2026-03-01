In der C-Klasse KL-Kibo Nord gewann Appeltal II mehr als deutlich gegen Mannweiler/Stahlberg II. Im Süden wandelte der TuS Hohenecken III einen Rückstand in einen Sieg um.

Gruppe Süd

SV Katzweiler III - TDSV Kaiserslautern II 2:2. In Katzweiler konnten sich die Gäste nach einer knappen halben Stunde als erstes auf die Anzeigetafel bringen. Bekir Uyur (31.) erzielte den Treffer und sorgte damit gleichzeitig für die Halbzeitführung des TDSV. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht allzu lange bis Lukas Schary (58.) zugunsten Katzweilers ausgleichen konnte. Bis in die Endphase der Partie gelang es keiner der beiden Mannschaften, den Vorteil auf seine Seite zu bringen. Dann war jedoch Ismail Gökce (82.) zur Stelle, der die Gäste wieder in Führung brachte. Die Hausherren ließen sich aber nicht unterkriegen und kamen in der Nachspielzeit der Partie durch Lukas Schary (90.+2) zurück, der den umjubelten Ausgleich erzielen konnte.

FSV Kaiserslautern - TuS Hohenecken III 3:5. Der Tabellenletzte konnte den frühen Führungstreffer der Gäste von Tobias van Rienen (10.) in Person von Alan Ladd (23.) ausgleichen. Knappe zehn Minuten später drehte Daniel Erdmann (34.) die Partie sogar zugunsten der Hausherren. Hohenecken meldete sich aber noch vor dem Pausenpfiff zurück und erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich. Erneut war Tobias van Rienen (45.+1.) der Torschütze. Trotz des Rückschlags kämpfte das Schlusslicht weiter und belohnte sich mit dem erneuten Führungstreffer. Alan Ladd (61.) schnürte somit seinen Doppelpack. Der FSV verteidigte im Anschluss leidenschaftlich und hielt die Führung. Der TuS Hohenecken schaffte es in der 83. Spielminute jedoch die Abwehr zu Durchbrechen und konnte in Person von Janik Saglam (83.) den Ausgleich erzielen. Davon konnten sich die Hausherren nicht mehr erholen und mussten durch Thomas Likierski (88.) und Max Pfaff (90.+1) zwei weitere Treffer hinnehmen. Damit konnten die Gäste aus Hohenecken die Partie spät drehen, den Hausherren entglitten die ersten Punkte auf bittere Art und Weise.

SV Mölschbach II - SG Siegelbach/Erfenbach III. Der Gast ist nicht angetreten.

Gruppe Nord

SG Münsterappel/ Gerbach/Niederhausen II - SG Mannweiler/ Stahlberg II 7:0. Die Hausherren empfingen den Tabellenletzten und wollten von Beginn an das Spiel in ihre Richtung lenken. Dies gelang in der 25. Spielminute, als Christian Eich den Führungstreffer zugunsten der Heimelf erzielte. Knappe zehn Minuten später legte Aaron Hofmann (36.) nach und sicherte somit eine solide Pausenführung für Appeltal. Auch nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste nicht wirklich in die Partie und mussten weitere Gegentreffer hinnehmen. Jonas Hofmann (53., 82.), Nils Fuchs (70., 83.) und Denis Klingenschmitt schraubten den Spielstand zugunsten der Gastgeber in die Höhe. So stand am Ende ein deutlicher Sieg der SG Münsterappel/Gerbach/Niederhausen II zu Buche.

SV Neuhemsbach - SG Rockenhausen/Dörnbach/Gundersweiler III 0:3. Im Kampf um die Aufstiegsränge mussten sich die Gäste beweisen, fanden aber schwer in die Partie. In einer ersten Hälfte ohne viele Höhepunkte ging es torlos in die Pause. Nach dem Seitenwechsel war es dann aber Philip Fingerhut (56., 62.) der die Gäste innerhalb von sechs Minuten per Doppelpack in Führung bringen konnte. Nur kurze Zeit später erzielte Harouna Kongo (71.) den dritten Treffer für die SG. Die Gäste hielten den SV Neuhemsbach im Anschluss souverän von Ihrem Tor fern und sicherten sich damit einen ungefährdeten Auswärtssieg.

TuS Bolanden II - TuS Ramsen II 3:2. Der TuS aus Bolanden empfing die Gäste aus Ramsen vor knapp 80 Zuschauern. Auch die Hausherren sind weiterhin ambitioniert, da die Aufstiegsränge noch in Reichweite sind. Doch die Ramsener bremsten diese Ambitionen mit einer guten Leistung in Hälfte eins. Hier konnten Robert Roos (25.) und Jannik Hildmann (36.) für ein angenehmes Polster zur Halbzeit zugunsten des TuS Ramsen sorgen. Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer allerdings motivierte Hausherren, die durch Felix Kaegy (48.) den schnellen Anschlusstreffer erzielen konnten. Ramsen versuchte dagegen zu halten, musste aber in der 63. Spielminute den Ausgleich hinnehmen, gefolgt vom Führungstreffer Bolandens, der erneut durch Kaegy (77.) fiel. Ramsen bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, die Hausherren gaben ihre neu gewonnene Führung aber nicht mehr her und brachten diese über die Zeit ins Ziel. Damit rückt der TuS Bolanden II vorläufig auf Rang drei der Tabelle.

SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II - FV Kriegsfeld 1:0. In einer unspektakulären ersten Hälfte gelang es beiden Mannschaften nicht, die nötige Konsequenz für ein Tor aufzubringen. Auch nach dem Seitenwechsel dauerte es einige Zeit, bis das erste Tor der Partie fiel. Willi Sautner konnte die Hausherren in der 64. Spielminute in Führung bringen, nachdem er einen Torwartfehler im Spielaufbau ausnutzte. In der folge galt weiterhin das Minimalismus-Prinzip, mit der die Hausherren die Partie knapp über die Zeit ins Ziel bringen konnten.