In der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern war in Gruppe Süd für die zweite Garde der SpVgg Welchweiler nichts zu holen. Denn der TuS Landstuhl II war treffsicher und netzte 16 Mal ein. In der Nord-Gruppe bietet sich dafür ein ganz anderes Bild: Die erste Mannschaft der Welchweilerer schob sich mit einem 3:0-Erfolg gegen die US Youth Soccer Europe vorerst auf Rang eins vor.

Gruppe Nord

SG Haschbach/Schellweiler - TuS Glan-Münchweiler II 5:1. Auf Moritz Königstein (13., 26., 60.) war an diesem Tage Verlass. Er markierte drei Heimtore. Zudem trafen Justin Horbach (46.) und David Bortscher (86.). Auf Gästeseite netzte Emil Fehn (36.) zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss ein.

SG Pfeffelbach/Konken/Edo II - SV Hefersweiler 2:4. Mit einem 2:2 verabschiedeten sich beide Kontrahenten zum Pausenpfiff in die Kabinen. Jonas Weick (13.) und Christoph Burger (34.) trafen für die SG: Und Patrick Sebastian (6., 18.) netzte auf Gästeseite gleich zweimal ein. Nach dem Seitenwechsel passierte lange nichts. Aber Elias Bühler (87.) und Dennis Heß (88.) besiegelten kurz vor Schluss noch den Gästesieg.

SpVgg Welchweiler - US Youth Soccer Europe 3:0. Nach einer torlosen ersten Hälfte ließen die Hausherren den Gast auf keinen grünen Zweig kommen. Marco Hönsch (59., 71.) und Jonas Braun (90.+4) besiegelten den 3:0-Heimerfolg. Somit bleibt die Spielvereinigung auf Rang eins.

SV Kaulbach-Kreimbach 4:3 - SG Hirsau II 4:3. Frühe Führung für die Gäste: Maximilian Groß (1.) und Elias Dech (5.) stellten binnen fünf Minuten auf 2:0 für die Reserve der SG Hirsau. Doch davon ließ sich der SV nicht unterkriegen. Pascal Krauth (20., 73.), Arno Bergsträßer (70.) und Edison Docaj (75.) drehten den Spieß auf 4:2 um. Elias Dechs 3:4 war lediglich noch ein Treffer mit statistischem Wert.

SV Ulmet - SG Altenglan/Rammelsbach 2:1. Kurz vor der Halbzeit netzte Sascha Berg (44.) zur Pausenführung ein. Und dann wurde es heikel. Erst traf Marcel Neu (53.) zum Ausgleich. Und dann quittierte ein Heimakteur eine Rote Karte. Dennoch gelang es dem SVU durch Berg (84.) letztlich noch, den Sieg einzufahren.

FV Bruchmühlbach - TuS Landstuhl 6:0. Für den Gast war nichts zu holen. Silas Habeck (32.), Lars Dengler (37., 44.), Daniel Becker (45.), Albert Akulenko (48.) und Denis Rein (50.) waren beim 6:0-Heimsieg erfolgreich.

Gruppe Süd

SSC Landstuhl II - SG Bechhofen/Lambsborn II 4:0. Keine Tore zur Pause, aber dafür umso mehr nach Wiederanpfiff: Kenan Karimis (46.) und Sergei Weiß (58., 70., 78.) schossen den SSC zum Sieg.

SV Nanz-Dietschweiler III - SV Kottweiler-Schwanden II. Die dritte Garde des Landesligisten schenkte dem Gast ordentlich ein. Es trafen: Daniel Luthringshauser (17.), Bastian Müller (26.), Michael Robinson (41., 73.), Christoph Liberti (42.), Benedikt Dutkiewicz (70.), Julius Brinke (75., 77.) – Shane Rose (15.), Joshua Hornbruch (33.).

SpVgg Welchweiler II - TuS Landstuhl 16:0. Sechsfach-Torschütze Benedikt Stutzinger (3., 10., 18., 48., 58., 88.) hat wohl jede Menge Zielwasser getrunken. Aus derselben Quelle bedienten sich wohl auch Sascha Mohr (9., 25., 27., 70.) und Hagen Hentrup (21., 42., 63, 73.), die jeweils vier Mal einnetzten. Und von Maik Waigandt (33., 49.) gab es noch zwei obendrauf.

TSG Burglichtenberg II - SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann II 1:7. Zur Pause führte der Gast bereits mit 3:0. Mit der Führung im Rücken erhöhte die SG nach der Pause noch auf 7:1 und bleibt damit weiterhin ungeschlagen. Es trafen: Max Klein (79.) – Elias Westrich (26., 86.), Marko Hoffmann (30.), Dennis Arnold (37., 57.), Nico Melchin (74.), Lars Allenbach (82.).