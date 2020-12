Keine besinnliche Stunde bei Kaffee und Kuchen kurz vor Weihnachten. Die Corona-Pandemie macht dem traditionellen Adventskaffee einen Strich durch die Rechnung – nicht einfach für die älteren Mitbürger.

Trotzdem sollen die Senioren von Waldmohr auch in diesem Jahr nicht leer ausgehen. So haben sich die Verantwortlichen der Stadt überlegt, wie sie den älteren Menschen, die normalerweise zu den Seniorennachmittagen kommen, eine Freude bereiten können: Sie und die Träger der Waldmohrer Verdienstmedaille erhalten nun in diesen Tagen eine neu gestaltete Weihnachtskarte, die den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz und den Stern an der protestantischen Kirche zeigt, und Grüße des Stadtbürgermeisters Jürgen Schneider enthält.

Des Weiteren gibt es einen Waldmohrer Butterstollen von der ortsansässigen Konditorei. Verteilt werden die Geschenke von Ratsmitgliedern sowie den Frauen, die normalerweise die Kaffeenachmittage mit ausrichten.