Auch in der kommenden Woche müssen sich Pendler und Schulkinder im Kreis Kusel auf Einschränkungen im Busverkehr einstellen. Wie die Geschwerkschaft Verdi mitteilt, konnte zwar in den Tarifverhandlungen mit kommunalen Busunternehmen eine Einigung erzielt werden, aber beim privaten Omnibusgewerbe seien die Fronten weiter verhärtet. Die Folge: In ganz Rheinland-Pfalz werden die seit Montag andauernden Streiks bis einschließlich Sonntag, 24. März, verlängert. Betroffen sind unter anderem alle Busse der DB Regio Mitte.