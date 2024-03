Von den erneuten Busstreiks sind auch die Linien im Kreis Kusel und damit auch der Schulverkehr betroffen. Das teilt die Kreisverwaltung am Montag auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Die DB Regio Bus Mitte nutze für einen Teil der beauftragten Leistungen Subunternehmen. „Da hier die Fahrer in der Regel nicht gewerkschaftlich organisiert sind, sind diese Fahrten in der Regel auch nicht vom Streik betroffen und werden weiterhin durchgeführt“, heißt es von der Verwaltung. Die geringe Auftragsleistung dieser Subunternehmen sei jedoch nicht an feste Schulstandorte gebunden. Zudem könnten Linien verschiedenen Mitarbeitern oder Unternehmen zugeordnet sein, was dazu führe, dass beispielsweise Hinfahrten zu einer Schule stattfinden, dies aber nicht unbedingt für die Rückfahrt gelte. Die DB Regio Bus Mitte erarbeite eine Tabelle mit den ausfallenden und stattfindenden Fahrten. „Diese soll nach Fertigstellung auf der Homepage unseres Verkehrsverbundes (VRN) eingestellt werden“, so die Verwaltung.