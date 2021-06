Der Streik der Busfahrer im privaten Omnibusgewerbe hat am Montag zumindest an den Schulen des Landkreises zu keinen nennenswerten Einschränkungen geführt. Das berichten die Schulen auf Anfrage.

Nach den Streiktagen im Mai hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi von Montag, 7. Juni, bis Montag 13. Juni, erneut zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Am Montag erreichten trotz des Streiks fast alle Schüler ihre Schulen. Am Veldenz-Gymnasium in Lauterecken fehlten nur zwei Schüler. Nach Auskunft des Kuseler Siebenpfeiffer-Gymnasiums gab es am Morgen drei Anrufe von Eltern, die ihre Kinder nicht in die Schule hätten bringen können. Auch an der Integrierten Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr wurden nur „ganz wenig Abmeldungen“ registriert. Das Sekretariat sprach von vier Schülern am Standort Schönenberg-Kübelberg und deren drei am Standort Waldmohr.

Streiks frühzeitig angekündigt

Wie schon bei dem Streik vor vier Wochen hatte die Gewerkschaft die Schulen frühzeitig davon in Kenntnis gesetzt, damit Eltern sich auf die Situation einstellen konnten. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass außer bei der Schülerbeförderung generell mit „erheblichen Ausfällen“ auf den Buslinien zu rechnen ist.

Die Gewerkschaft will die Arbeitgeber mit den Streiks an den Verhandlungstisch zwingen. Hintergrund des Arbeitskampfes ist die Zusage des Landes, für Mehrkosten, die durch zwischenzeitlich entstandene tarifliche Steigerungen entstanden sind, Arbeitgebern eine höhere Vergütung zu zahlen. Dies sei bislang nicht geschehen, sagen die Arbeitgeber. Die Gewerkschaft hält entgegen, dass die Arbeitgeber bislang eine Aufstellung der Mehrkosten schuldig geblieben sind.