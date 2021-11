Wegen dem Tausch von Schwellen kommt es auf der Bahnlinie zwischen Kusel und Kaiserslautern zwischen Freitag, 19., 22.30 Uhr, und Sonntag, 21. November, 23.30 Uhr zu Fahrplanänderungen. Wie die DB Regio AG mitteilte, finden die Arbeiten zwischen Glan-Münchweiler statt. Deshalb werden die Züge in diesem Abschnitt durch Busse ersetzt, in denen auch keine Fahrräder transportiert werden können. Die Bahn weist darauf hin, dass die Fahrzeiten der Busse von denen der Züge abweichen. Zudem befänden sich die Haltestelle des Ersatzverkehrs nicht immer direkt an den Bahnhöfen.