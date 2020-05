Ab dem kommenden Samstag fahren die Busse auch am Wochenende wieder ohne Einschränkungen nach dem regulären Fahrplan. Das hat die Kreisverwaltung am Mittwoch mitgeteilt. Demnach kann auch wieder an der vorderen Tür eingestiegen werden und das Ticket im Bus zu bezahlen ist ebenfalls wieder möglich. Nur die Maskenpflicht bleibe weiterhin bestehen – an der Haltestelle sowie während der gesamten Dauer der Busfahrt, nicht nur beim Ein- und Ausstieg.