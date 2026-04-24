Die Bushaltestelle in Oberalben wurde verlegt. Ein neues Wartehäuschen soll noch aufgestellt werden. Warum die Aktion bei Bürgern für Aufregung gesorgt hat.

Die Bushaltestelle befand sich bisher in der Hauptstraße von Oberalben neben dem Auswanderermuseum. Jetzt ist sie um die Kurve und einige Meter weiter in Richtung Sportplatz gerückt, und zwar nun auch auf beiden Straßenseiten. Der Gemeinderat war sich bei seiner jüngsten Sitzung einig, auf der Seite des Sportplatzes ein Wartehäuschen auf gemeindeeigener Fläche installieren zu wollen. Dort, wo die Infotafeln und der Briefkasten stehen.

Wie es konkret gestaltet werden soll, ist noch unklar. Bislang schwebt den Ratsmitgliedern eine Holzkonstruktion vor, für die es ein Angebot in Höhe von 2100 Euro gibt – allerdings noch ohne Dach und ohne Pflasterung des Bodens. Möglicherweise sei eine solche Konstruktion in Eigenleistung günstiger zu bekommen, sagte Ortsbürgermeister Jens Werner. Auch eine Förderung des Landes wird beim Bau für möglich gehalten. Besonders gefallen hat das Pendant im Nachbardorf Dennweiler-Frohnbach, das aus schönen Sandsteinen gemauert ist.

Verlegung schon lange geplant

Beigeordnete Sonja Kissel monierte, dass im Ort niemand über die Verlegung der Haltestelle Bescheid gewusst habe. Sie habe nur durch einen Hinweis der Schule davon erfahren. Kissel: „Das war ungeschickt. Wir wurden von Bürgern gefragt, konnten aber keine Auskunft geben.“ Laut Werner hatte die Kreisverwaltung kurzfristig über die Verlegung informiert.

Der neue Standort sei gewählt worden, um eine bessere Übersicht über den Verkehr in beide Richtungen zu haben, erläuterte er. Denn Schulkinder müssten die Straße sicher kreuzen können. Der Erste Beigeordnete Walter Dick erinnerte daran, dass die Bushaltestelle „schon seit 30 Jahren“ verlegt werden sollte. Bisher sei dies aber an den Kosten gescheitert.