Unbekannte haben die Wände des Buswartehäuschens in der Bahnhofstraße mit Graffitiähnlichen Schmierereien verunstaltet. Das teilte Ortsbürgermeister Olaf Klein am Donnerstag mit. Die Tat ereignete sich bereits zwischen 7. und 12. April und wurde inzwischen angezeigt. Zeugen der Tat sollen sich mit der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, Telefon 06373 8220, oder mit dem Ortsbürgermeister, Telefon 0152 23664089, in Verbindung setzen.