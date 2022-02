Der mobile Impfbus des Landes legt noch zwei Stopps im Februar und dann drei Halte im März im Landkreis ein. In Jettenbach ist er am Montag, 14. Februar, an der Musikantenlandhalle. In Waldmohr hält der Impfbus am Dienstag, 22. Februar, an der Kulturhalle. Beide Male von 9 bis 17 Uhr.

Im März ist jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet: In Konken kann man sich am Montag, 7. März, am Haus der Kulinarischen Landstraße impfen lassen. Am Dienstag, 22. März, hält der Impfbus an der Sporthalle in Odenbach. Am Bürgerhaus in Quirnbach kann man sich am Montag, 31. März, impfen lassen.

Geimpft werden Personen ab zwölf Jahren mit Impfseren von Biontech sowie Johnson & Johnson. Ein Termin ist nicht nötig.

In Rammelsbach sind noch Termine bei den Impfaktionstagen frei, bei denen Biontech verimpft wird: immer mittwochs und freitags von 17.30 bis 18.30 Uhr bis 25. Februar. Die Terminbuchung erfolgt über www.rammelsbach.de. Geimpft werden Personen ab zwölf Jahren.