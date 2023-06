Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Neustart Kultur gehört in Kusel auch Heavy Metal. Die Schalander-Programmmacher konnten die Band Burning Witches auf ihrem Weg steil nach oben in die Westpfalz locken. Deren Show auf dem Kochschen Markt: absolut professionell.

Power Metal, wie er im Buche steht, ist das Metier der fünf Frauen. Dio, Helloween, Iron Maiden, Judas Priest – in weiblich. Und in richtig gut. Immer wieder zu hörender Tenor am Samstagabend