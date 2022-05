Erstmals seit 2019 findet am Sonntag, 15. Mai, 10 bis 18 Uhr, wieder der Burgfrühling auf Burg Lichtenberg statt. Alle Angebote sind gratis, auch der Eintritt in die Museen ist frei. Zum Internationalen Museumstag ist in der Zehntscheune die Sonderausstellung „Wandermusikanten und Wandergewerbe“ zu sehen. „Saurier – Die Erfindung der Urzeit“ präsentiert das Geoskop. In beiden Museen bieten Mitmachstationen Abwechslung.

Auf der Unterburg wartet der Blumen- und Kräutermarkt auf Besucher Um 11 Uhr und um 15 Uhr sind Führung durch den Kräutergarten vorgesehen. Ab 11 Uhr sorgen Ensembles der Musikschule Kuseler Musikantenland für Unterhaltung, um 13.30 tritt Petermann's Swing Partie auf und um 16 steht Gospel mit Malcolm Chambers und Gabriel Vealle auf dem Programm.