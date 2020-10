Unter dem Titel „Auf Tuchfühlung mit Rittern und Grafen“ stehen Führungen auf Burg Lichtenberg, die am Sonntag, 18. Oktober, und Mittwoch, 21. Oktober, angeboten werden. Jeweils ab 14 Uhr nehmen Gästeführer die Teilnehmer mit auf eine Reise in die über 800-jährige Geschichte einer der größten Burgruinen Deutschlands. Die Führung dauert rund eines Stunde und kostet drei Euro pro Person. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz vor der Burg. Die Führungen finden unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln statt. Weil die Teilnehmerzahl auf maximal zwölf Personen begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung gebeten – entweder per E-Mail an burg-lichtenberg@kv-kus.de oder telefonisch und der Nummer 06381 8429. Bei der Anmeldung müssen die gewünschte Führung, Name und Adresse sowie die Telefonnummer angegeben werden.