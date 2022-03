Am 9. Juli 2020 hat ein Wanderer auf dem Weg zur Madenburg bei Eschbach an der Südlichen Weinstraße einen 22 mal 22 Zentimeter großen Fußabdruck eines urzeitlichen Sauriers entdeckt. Im Rahmen der Terra Magica, dem wissenschaftlichen Forum des Urweltmuseums Geoskop hält Sebastian Voigt, der Leiter des Urweltmuseums, am Mittwoch, 2. März, 19.30 Uhr, einen Vortrag unter dem Titel „Auf Spurensuche in der Urpfalz – eine neue Fossilienfundstelle bei Eschbach/Südliche Weinstraße“ in der Zehntscheune auf Burg Lichtenberg. In seinem Vortrag geht Voigt auf den entdeckten Fußabdruck des Pachypes dolomiticus („Der dicke Fuß aus den Dolomiten“) ein. Dieser sei der erste gesicherte Nachweis der Saurier-Art in Deutschland und gehöre zu den am besten erhaltenen Spuren dieses Typs auf der Welt, heißt es in einer Mitteilung des Museums. Zudem berichtet Voigt über zwei vom Geoskop vor Ort durchgeführte Forschungsgrabungen.