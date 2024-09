Mauern, eine Treppe und eine Felsböschung – die Sanierungsarbeiten an Burg Lichtenberg scheinen nie zu enden. Nun hat der Kreisausschuss ein neues Sanierungspaket geschnürt, und weitere Arbeiten sind schon notiert.

Wie der Kreisausschuss in seiner Sitzung am Montagnachmittag beschlossen hat, sollen in den kommenden Monaten die Mauern des Bergfrieds von Burg Lichtenberg