Auf Burg Lichtenberg werden ab 28. Januar zwei Ausstellungen über jüdisches Leben gezeigt. Das Musikantenlandbüro steuert Plakate bei, etwa mit Informationen zu jüdischen Wandermusikanten. Bei der Matinee gibt es auch passende Musik.

Auf der ersten Etage der Zehntscheune werden zwei bestehende Ausstellungen kombiniert und ergänzt. Aus dem Kuseler Nordkreis wird die Wanderausstellung „Schalom – die ehemalige Synagoge Odenbach geht hinaus in die Welt“ auf die Burg geholt, die das jüdische Leben in Odenbach und Lauterecken beleuchtet. Einen breiteren regionalen Überblick hat die Ausstellung „1700 Jahre jüdisches Leben. Tradition und Identität der Juden in Rheinland-Pfalz“.

Die Ausstellung wurde bereits im Jüdischen Museum in Steinbach gezeigt. Von dort wandert der Film über das Museum „Auf jüdischen Spuren in Steinbach am Glan“ auf die Burg und wird bei der Matinee gezeigt, informiert Elaine Neumann vom Musikantenlandbüro: am Samstag, 28. Januar, um 11.30 Uhr. Außerdem musizieren „Klezmers Techter“.

Bis Mai in der Zehntscheune

Organisiert wird die Ausstellung vom Team des Trafo-Projektes Westpfälzer Musikantenland. Die Projektwerte Weltoffenheit und Toleranz würden dabei widergespiegelt, und es werde sensibilisiert für die jüdischen Einflüsse in der Wandermusikantenbewegung, heißt es in der Ausstellungsankündigung. Dafür seien Plakate über jüdische Wandermusikanten und über jiddische Ausdrücke im Jargon der Westpfälzer Wandermusikanten erstellt worden, berichtet Neumann.

Die Schau wird bis Mai 2023 auf der ersten Etage der Zehntscheune präsentiert, im zweiten Stock befindet sich das Pfälzer Musikantenland Museum.