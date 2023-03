Der Landkreis Kusel ist eine von neun Kommunen, die in der fünften Runde des Landesprojektes „Kuladig RLP – Digitale Erfassung und Präsentation von Kulturlandschaften in Rheinland-Pfalz“ dabei sind. Es gehe vor allem um die Burg Lichtenberg, erklärt Pressesprecherin Karla Hagner auf Anfrage der RHEINPFALZ. „Burgleben im Wandel der Zeit“ sei der Arbeitstitel.

Die Projektkommunen erhalten je eine Anschubfinanzierung von bis zu 1000 Euro, um multimediale Beiträge zu ermöglichen. Kuladig steht für Kultur, Landschaft, digital. Bei der digitalen Erfassung ihrer Kulturschätze würden die Kommunen durch das Kuladig-Projektteam der Universität Koblenz unterstützt, teilt das Innenministerium mit.

Bekannt ist Kuladig im Kreis, weil die Stadt Lauterecken in der dritten Projektrunde ihre historisch und touristisch interessanten Flecken digital erfasst hat, die auf der Kuladig-Internetseite oder in der -App, die auch eine Navigation beinhaltet, erkundet werden können. Mehr als 3000 Objekteinträge aus Rheinland-Pfalz seien in der Datenbank verzeichnet, informiert das Innenministerium.