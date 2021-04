Einbrecher haben in der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag Burg Lichtenberg heimgesucht. Wie die Polizei berichtet, ist die Tat vom Hausmeister am Montag bemerkt und angezeigt worden. Die Tür eines Geräteraumes wurde aufgebrochen. Im Raum wurden alle Schränke und Spinde geöffnet. Die Polizei vermutet, dass der oder die Täter auf der Suche nach Bargeld waren. Hochwertiges Werkzeug, das sich in dem Raum befand, wurde von den Tätern nicht beachtet. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 Euro. Hinweise nimmt Polizei Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 entgegen.