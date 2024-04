Die Gemeindeschwester Plus und der Koordinator für Seniorenangelegenheiten des Landkreises Kusel bieten gemeinsam mit der Burgverwaltung ein neues Programm an: Bewegungsübungen mit Geschichtsinformationen zur Burggeschichte. Das kostenfreie Angebot richtet sich an Senioren mit und ohne Rollator. Treffpunkt ist am Dienstag, 9. April, 13.30 Uhr, das Buswartehäuschen am oberen Parkplatz der Burg Lichtenberg. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Zehntscheune statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.