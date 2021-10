Gewohnt vielfältig präsentiert sich das Oktober-Programm im Kuseler Mehrgenerationenhaus. Vom Yoga-Kurs für ältere Menschen bis zum regelmäßigen Mittagstisch mit internationalen Gerichten erstreckt sich das Angebot.

Zeit für Familie“ heißt es am Sonntag, 10. Oktober. Von 10 bis 14 Uhr gibt die Kräuterpädagogin Christel Trost in einem Pflanzenworkshop allerlei Informationen zum Thema Hagebutten. Für Donnerstag, 14. Oktober, lädt das Mehrgenerationenhaus von 15 bis 16.30 Uhr zum Mehrgenerationen-Café ein. Ein Stück selbstgemachten Kuchen und eine Tasse Tee oder Kaffee gibt es für 3,50 Euro. Ab 15 Uhr sind außerdem die „Familienhebammen“ vor Ort. Sie sind Ansprechpartnerinnen für alle Themen rund um das Zusammenleben mit kleinen Kindern bis zum Alter von drei Jahren. Die Beratung ist kostenfrei. Am Samstag, 16. Oktober, bietet die Malerin Judith Boy von 9 bis 14 Uhr einen Workshop unter der Überschrift „Jeder ist ein Künstler“ an. Am Dienstag, 19. Oktober, 10 bis 10.45 Uhr, bietet Natalie Graf den gebührenfreien Kurs „Yoga auf dem Stuhl – für ältere Anfänger“ an. Das „Interkulturelle Atelier“ öffnet sich am Dienstag, 26. Oktober, von 17 bis 20 Uhr, als Ort der Begegnung für kunstinteressierte Menschen aller Kulturen im Kreis Kusel. Für einen Kostenbeitrag von 10 Euro kann man am Freitag, 29. Oktober, von 18 bis 21 Uhr, am Kochkurs „Persisch kochen“ teilnehmen. Regelmäßig an Donnerstagen wird ab 12 Uhr ein Mittagstisch angeboten. Jede Portion kostet 6 Euro, eine Reservierung ist jeweils bis Mittwoch, 12 Uhr, erforderlich. Ebenfalls jeden Donnerstag findet das „ABC-Café“ statt, bei dem es um Lesen, Schreiben und Rechnen geht. Jeden Freitag heißt es von 10 bis 13 Uhr „Nähen, Stricken, Selbermachen“ beim kostenfreien Handarbeitstreff im Mehrgenerationenhaus.

Info

Weitere Informationen und Anmeldung bei Anke Halwaß, Telefon 06381 923912 oder per E-Mail an anke.halwass@cjd.de sowie direkt im Mehrgenerationenhaus, Fritz-Wunderlich-Straße 51a (alte Tuchfabrik, zweite Etage).