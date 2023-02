In Breitenbach war am Sonntagmittag nur der Himmel grau. Die Frohnhofer Straße war gesäumt von vielen verkleideten Narren – schon lange bevor der Närrische Lindwurm mit seinen 375 Mitwirkenden startete. 18 Zugnummern machten sich endlich wieder auf den Weg.

Zum 34. Mal fand der Umzug in Breitenbach statt – wie in all den Jahren zuvor unter der Leitung von Klaus Stoll vom Breitenbacher Carnevalverein. Mit dem Ende der Parade war das Faschingstreiben noch nicht beendet: Es ging nämlich danach noch zur Faschingsparty mit den Habachtalern in die Schönbachtalhalle.