Wer in den vergangenen Tagen entlang des Bahndamms in Kusel spaziert ist, der müsste sie gesehen haben: eine Schlange vieler bunt bemalter Steine an der Brücke beim Alten- und Pflegeheims Zoar. Der kreative Trend erreicht zu Corona-Zeiten nun auch Kusel.

Ein bisschen Freude und ein bisschen Hoffnung sollen sie in unser Leben bringen: die vielen bunten Steine, die vielerorts an Brücken, Zäunen oder vor Kirchen abgelegt werden. Bundesweit bemalen