Der Landkreis Kusel ist bundesweiter Spitzenreiter beim Rückgang der Inzidenzwerte binnen einer Woche. Die Anzahl der Neuinfektionen am Wochenende gibt das Gesundheitsamt mit zwölf an – vier am Samstag und acht am Sonntag.

Am 13. Dezember lag der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner, bei 215. Am 20. Dezember liegt er nun bei 94. Werden die im Landkreis lebenden rund 4000 Amerikaner der Streitkräfte dazugezählt, was das Robert-Koch-Institut weiterhin ablehnt, fällt der Wert sogar auf 89.

274 aktuelle Infektionsfälle

Fünf der Neuinfektionen vom Sonntag kommen aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, zwei aus Lauterecken-Wolfstein und einer aus dem Oberen Glantal. Aktuell sind 274 Infektionsfälle bekannt. 884 Personen gelten als genesen. 43 Menschen aus dem Landkreis, die sich Infizierten, sind gestorben.