Eine mögliche Rückkehr der Bundeswehr treibt die Kuseler Politik weiter um: Die SPD hat Post aus Berlin bekommen und Votum will über den aktuellen Stand informieren.

Der Bundestagsabgeordnete Matthias Mieves und der Landtagsabgeordnete Oliver Kusch hatten sich vor Kurzem in Sachen Bundeswehr-Rückkehr erneut in einer gemeinsamen Anfrage an das Bundesverteidigungsministerium gewandt, berichtet Kusch. Diese sei von Staatssekretär Nils Schmid beantwortet worden. Demnach seien die Prüfungen weit fortgeschritten, und der Standort Kusel sei für eine Reaktivierung sehr gut geeignet. Mieves erwarte die formale Entscheidung in wenigen Monaten.

Kusch versteht nach eigener Aussage nicht, wieso das Thema Windhof nach der Entscheidung der Bundeswehr, nach Speyer zurückzukehren, wieder diskutiert wird: „Ministerpräsident Alexander Schweitzer hat sich klar für eine Bundeswehrrückkehr ausgesprochen, die ganze Region steht dahinter. Wenn dafür die Erstaufnahmeeinrichtung wegmüsste, würde sie auch wegkommen.“ Aus seiner Sicht komme die Bundeswehr nicht daran vorbei, den Standort Kusel wieder für sich zu nutzen.

Dafür spreche laut Mieves, dass „die Qualität des Standortes Kusel vergleichbar hoch bewertet“ wird wie die in Speyer. Für den Bundestagsabgeordneten bleibe nach Lage der Dinge nur: „Die Bundeswehr wird nicht daran vorbeikommen, den Standort Kusel zu reaktivieren.“ Mieves schreibt: „Insbesondere der Umgang mit der Erstaufnahmeeinrichtung muss zügig geklärt werden.“

Im Hinblick auf Gerüchte und Hörensagen rund um den Windhof und die Pläne der Bundeswehr betont Mieves, dass „allein die aktuellen und kommenden Informationen aus den zuständigen Stellen“ des Verteidigungsministeriums gelten würden.

Veranstaltung im Horst-Eckel-Haus

Das Thema Bundeswehr-Rückkehr treibt im Landkreis viele Menschen um. Die Wählergruppe Votum lädt deshalb für Donnerstag, 12. März, ab 19 Uhr zur „Infoveranstaltung zum Bundeswehrstandort Windhof“ ein. Sprecher Michael Heß erklärt: „Wir möchten die Öffentlichkeit über den aktuellen Stand informieren, die Historie und den aktuellen Zustand der Liegenschaft einordnen und die realistischen Perspektiven einer Reaktivierung darstellen.“ Votum wolle damit „Transparenz in eine Debatte bringen, die für die strukturelle Zukunft des Kreises von erheblicher Bedeutung ist“.

Auf dem Programm stehen unter anderem eine Präsentation durch Thomas Danneck, Beauftragter des Landkreises für den Windhof, und Statements von politischen Verantwortungsträgern im Landkreis – „sofern sie eine Redezeit in Anspruch nehmen“, sagt Heß. Angefragt sind neben Landrat Johannes Huber (CDU) dafür auch Christoph Schneider, SPD-Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, und Stadtbürgermeister Martin Heß (CDU). Anschließend soll es Gelegenheit „für politische Einordnung und Bürgerfragen“ geben. Votum sei es ein Anliegen, „gemeinsam eine klare Haltung zu formulieren: Wenn eine Wiederansiedlung erfolgt, dann in voller Bataillonsstärke und mit langfristiger Perspektive“.