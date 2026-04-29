Seit mehr als zehn Jahren ist auf dem Gelände der früheren Uffz.-Krüger-Kaserne in Kusel eine Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende untergebracht. Im vergangenen Jahr hat die Diskussion über eine mögliche Rückkehr der Bundeswehr an den Standort Fahrt aufgenommen, und vor wenigen Monaten ist die frühere Kaserne auf eine Reaktivierungsprüfliste des Bundesverteidigungsministeriums gesetzt worden.

Wie die RHEINPFALZ am Mittwochabend aus gut informierter Quelle erfahren hat, kündigt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) dem Land offenbar den Mietvertrag für das Gelände bereits zum 31. Juli dieses Jahres. Verifizieren ließ sich die Info am späten Mittwochabend nicht mehr. Am Donnerstag sollen die Mitarbeiter über das Ende der Aufnahmeeinrichtung in Kusel informiert werden, hieß es. Derzeit arbeiten rund 150 Menschen auf dem Windhof, laut Kreisverwaltung sind in der AfA aktuell 310 Geflüchtete untergebracht (Stand: 24. April).

In der Vergangenheit hatten sich nahezu alle politisch Verantwortlichen auf Landkreis-, Verbandsgemeinde- und kommunaler Ebene wiederholt für eine Rückkehr der Bundeswehr ausgesprochen. Wir berichten weiter.