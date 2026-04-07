Eine deutschlandweite Bundeswehrübung wird sich Anfang Mai womöglich auch im Landkreis bemerkbar machen. Die Bundeswehr warnt vor Film- und Fotoaufnahmen.

Unter dem Übungsnamen „Gelber Merkur 2026“ trainiert die Bundeswehr nach eigenen Angaben unter der Leitung der Teilstreitkraft Cyber- und Informationsraum in der Zeit vom 8. bis 22. Mai mit rund 1200 Soldaten deutschlandweit. Ein Übungsanteil findet dabei zeitgleich unter anderem im Raum Kusel statt. Da es sich in Teilen um eine freilaufende Übung handelt, trainieren die Soldaten teilweise auch außerhalb von Truppenübungsplätzen. Die Soldaten werden Waffen mit sich führen, kündigt die Bundeswehr an.

Nach RHEINPFALZ-Informationen wird im Landkreis Kusel unter anderem am Munitionsdepot bei Blaubach und der Schießanlage bei Oberalben geübt. Außerdem im Steinbruch auf dem Gelände der Kreismülldeponie bei Eßweiler. Im Rahmen der Übung könnten laut Bundeswehr vereinzelt Schüsse mit Platzpatronen zu hören sein (sogenannte Manövermunition). Dabei bestehe kein Grund zur Sorge.

Die Bundeswehr weist in der Ankündigung zur Übung explizit darauf hin, „dass das Filmen, Fotografieren, Abbilden oder Beschreiben von militärischen Vorgängen“ strafbar sein kann. Werde man dabei entdeckt, sei „eine den Umständen angemessene Reaktion der eingesetzten Absicherungskräfte zu erwarten“.