Xaver Jung ist am Samstag auf dem CDU-Landesparteitag in Mainz mit 79,3 Prozent auf den 13. Platz der Landesliste für die Bundestagswahl am 26. September gewählt worden. Für den Rammelsbacher, der im Wahlkreis Kaiserslautern/Kusel/Donnersberg antritt, stimmten 153 Delegierte, es gab 36 Nein-Stimmen und vier Enthaltungen. Das Ergebnis des überwiegend digital organisierten Parteitags muss noch per Briefwahl bestätigt werden.

Aktuell sind 14 rheinland-pfälzische CDU-Abgeordnete im Bundestag. 2013 war Jung exakt über denselben Platz auf der Landesliste in den Bundestag eingezogen. 2017 hatte er den Wiedereinzug trotz Platz acht verpasst, weil die CDU viele Direktmandate gewonnen hatte. In seiner Bewerbungsrede sagte der Lehrer für Musik und Sozialkunde, er sei ein „Aktivist“, ein Kämpfer für den ländlichen Raum.